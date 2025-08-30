https://ria.ru/20250830/spetsoperatsiya-2038450851.html

Ми-28НМ "Севера" уничтожил боевиков ВСУ в лесистой местности

Ми-28НМ "Севера" уничтожил боевиков ВСУ в лесистой местности - РИА Новости, 30.08.2025

Ми-28НМ "Севера" уничтожил боевиков ВСУ в лесистой местности

Боевой вертолет Ми-28НМ группировки "Север" ВС РФ уничтожил боевиков ВСУ в лесистой местности, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T05:03:00+03:00

2025-08-30T05:03:00+03:00

2025-08-30T05:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

ми-28нм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155802/73/1558027334_0:103:2491:1504_1920x0_80_0_0_0d52549b72d7834a8174914e22e785cb.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Боевой вертолет Ми-28НМ группировки "Север" ВС РФ уничтожил боевиков ВСУ в лесистой местности, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ поразил живую силу противника, расположенную в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск "Север", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что после применения авиационных средств поражений экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

https://ria.ru/20250830/vsu-2038449273.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, вооруженные силы украины, ми-28нм