Ми-28НМ "Севера" уничтожил боевиков ВСУ в лесистой местности
2025-08-30T05:03:00+03:00
2025-08-30T05:03:00+03:00
2025-08-30T05:03:00+03:00
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Боевой вертолет Ми-28НМ группировки "Север" ВС РФ уничтожил боевиков ВСУ в лесистой местности, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ поразил живую силу противника, расположенную в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск "Север", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что после применения авиационных средств поражений экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.
