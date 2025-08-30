Рейтинг@Mail.ru
11:48 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/sochi-2038482314.html
СОЧИ, 30 авг - РИА Новости. Аэропорт Сочи работает в штатном режиме после снятия временных ограничений воздушного пространства, которые вводились минувшей ночью, все службы аэропорта усилены персоналом, сообщили в сочинской авиагавани. "Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Сегодня ночью вводились временные ограничения воздушного пространства. Все службы аэропорта усилены персоналом, для оперативного обслуживания в период пиковых нагрузок, из-за вынужденных корректировок расписания авиакомпаниями", - говорится в сообщении. Двенадцать рейсов на вылет и прилет задерживаются в аэропорту Сочи, по сведениям онлайн-табло сочинской авиагавани. Авиакомпании стабилизируют расписание полетов, в течение двух суток возможны переносы, отмены и объединения рейсов, подчеркнули в авиагавани. Уточняется, что детские группы на время ожидания размещались в терминале аэропорта в отдельном помещении, кроме того, пассажирам рейса А4-5089 Сочи - Алма-Ата были выданы специальные коврики комфортного ожидания. Менеджеры по гостеприимному сервису помогают пассажирам в случае возникновения вопросов, добавили в сочинской авиагавани. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав авиапассажиров задержанных рейсов в аэропортах Южного транспортного региона, написали в Telegram-канале ведомства. "Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав авиапассажиров в аэропортах Южного транспортного региона. В связи с вводимыми ранее ограничениями по использованию воздушного пространства имеются задержки авиарейсов. В аэропортах организованы мобильные приемные для граждан", - говорится в сообщении. Минувшей ночью временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Сочи, об этом сообщал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
© РИА Новости / Нина Зотина
Самолеты в Международном аэропорту "Сочи" в Адлере
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Самолеты в Международном аэропорту "Сочи" в Адлере. Архивное фото
СОЧИ, 30 авг - РИА Новости. Аэропорт Сочи работает в штатном режиме после снятия временных ограничений воздушного пространства, которые вводились минувшей ночью, все службы аэропорта усилены персоналом, сообщили в сочинской авиагавани.
"Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Сегодня ночью вводились временные ограничения воздушного пространства. Все службы аэропорта усилены персоналом, для оперативного обслуживания в период пиковых нагрузок, из-за вынужденных корректировок расписания авиакомпаниями", - говорится в сообщении.
Двенадцать рейсов на вылет и прилет задерживаются в аэропорту Сочи, по сведениям онлайн-табло сочинской авиагавани. Авиакомпании стабилизируют расписание полетов, в течение двух суток возможны переносы, отмены и объединения рейсов, подчеркнули в авиагавани.
Уточняется, что детские группы на время ожидания размещались в терминале аэропорта в отдельном помещении, кроме того, пассажирам рейса А4-5089 Сочи - Алма-Ата были выданы специальные коврики комфортного ожидания. Менеджеры по гостеприимному сервису помогают пассажирам в случае возникновения вопросов, добавили в сочинской авиагавани.
Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав авиапассажиров задержанных рейсов в аэропортах Южного транспортного региона, написали в Telegram-канале ведомства.
"Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав авиапассажиров в аэропортах Южного транспортного региона. В связи с вводимыми ранее ограничениями по использованию воздушного пространства имеются задержки авиарейсов. В аэропортах организованы мобильные приемные для граждан", - говорится в сообщении.
Минувшей ночью временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Сочи, об этом сообщал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
