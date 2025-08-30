https://ria.ru/20250830/smi-2038551848.html

Соратники Парубия рассказали, почему он был опасен для украинских властей

Соратники Парубия рассказали, почему он был опасен для украинских властей

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Соратники убитого в субботу во Львове экс-главы СНБО Украины Андрея Парубия считают, что он мог представлять опасность для нынешних украинских властей, поскольку умел устраивать государственные перевороты, сообщило украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на источники среди коллег Парубия. Украинским журналистам удалось пообщаться с соратниками Парубия по партии "Европейская солидарность", депутатом которой он являлся с 2019 года. "Некоторые собеседники не исключают и внутриполитической подоплеки убийства, напоминая, что "Андрей хорошо знал, как устраивать "майданы". То есть намекая на то, что убийство может быть связано с ожиданиями неких грядущих политических потрясений в стране", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Ранее украинская полиция сообщила об убийстве "известного общественно-политического деятеля" во Львове в результате перестрелки. Позднее СМИ сообщили, что речь идет об экс-главе СНБО и экс-спикере Верховной рады Андрее Парубии, причастном к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. В апреле представитель одесского подпольного движения Stop Grave рассказал РИА Новости, что расследованию трагедии в Доме профсоюзов в Одессе препятствовала специальная группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", созданная по поручению Парубия, который в 2014 году занимал пост главы СНБО. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали. Националисты добивали людей, прыгавших из горящего Дома профсоюзов в Одессе, рассказал РИА Новости 2 мая 2025 года, в 11-ю годовщину трагедии, ставший ее свидетелем активист "антимайдана" Игорь Немодруг. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла в связи с 10-летием трагедии в Одессе, что расследование тех событий киевским режимом превратилось в фарс, но Москва убеждена, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей преступления. Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться, для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне. В конце 2019 года экс-боец украинского спецподразделения "Беркут" Павел Аброськин рассказал РИА Новости, что считает Андрея Парубия, занимавшего во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах неформальный пост "коменданта майдана", виновным в гибели гражданских на площади Независимости в Киеве. По словам Аброськина, в расстреле митингующих также виновны экс-депутат Верховной рады Сергей Пашинский, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов и экс-депутат, лидер националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок. В 2018 году военнослужащая ВСУ, на тот момент депутат Рады Надежда Савченко заявила, что у митингующих на майдане было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий.

