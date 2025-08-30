Рейтинг@Mail.ru
Во Львове застрелили экс-секретаря СНБО Украины Парубия
12:50 30.08.2025 (обновлено: 14:37 30.08.2025)
Во Львове застрелили экс-секретаря СНБО Украины Парубия
Во Львове застрелили бывшего главу СНБО Украины и экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия, передает телеканал "Общественное".
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Во Львове застрелили бывшего главу СНБО Украины и экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия, передает телеканал "Общественное"."Во Львове убили общественно-политического деятеля, сообщила Нацполиция. Речь идет об Андрее Парубии", — говорится в его Telegram-канале.По данным издания "Страна.ua", на него напал курьер службы доставки.Как утверждают украинские СМИ, в бывшего спикера Рады стреляли восемь раз, затем киллер скрылся на электровелосипеде, его ищут. Во Львове объявили спецоперацию "Сирена".Чем известен Парубий* Запрещенная в России террористическая организация.
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Во Львове застрелили бывшего главу СНБО Украины и экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия, передает телеканал "Общественное".
"Во Львове убили общественно-политического деятеля, сообщила Нацполиция. Речь идет об Андрее Парубии", — говорится в его Telegram-канале.
По данным издания "Страна.ua", на него напал курьер службы доставки.
Как утверждают украинские СМИ, в бывшего спикера Рады стреляли восемь раз, затем киллер скрылся на электровелосипеде, его ищут. Во Львове объявили спецоперацию "Сирена".

Чем известен Парубий

  • В 1988 году возглавил молодежную организацию "Спадщина", которая занималась восстановлением могил боевиков УПА*.
  • Был депутатом Верховной рады нескольких созывов и сторонником украинских националистов.
  • В апреле 2010-го пытался сорвать голосование в Раде за ратификацию украинско-российского соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота в Крыму.
  • С ноября 2013-го по февраль 2014-го координировал Евромайдан. Выступал фактическим комендантом его палаточного лагеря и главой отрядов "Самообороны Майдана".
  • Экс-начальник СБУ Александр Якименко заявлял, что по полиции и митингующим стреляли из здания филармонии, за которое отвечал Парубий.
  • В феврале 2014-го был назначен на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, был одним из инициаторов создания Нацгвардии, в состав которой вошли отряды "Правого сектора"*.
  • В марте 2014 года предлагал ввести визы для граждан России, а затем — ставить штамп в паспортах о выезде из страны.
  • Парубия обвиняли в причастности к организации пожара в одесском Доме профсоюзов. Жертвами трагедии стали 48 человек, более 250 пострадали.
  • Созданная по его поручительству группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая" препятствовала расследованию, сообщали РИА Новости в подпольном движении Stop Grave.
  • Был спикером Верховной рады в 2016-2019 годах, в декабре 2018-го участвовал в Объединительном соборе, создавшем раскольническую Православную церковь Украины.
  • В этом же году оскандалился во время выступления на украинском телевидении, назвав Гитлера "самым большим демократом".
  • На Парубия совершали покушение в 2014 году. Тогда неизвестный кинул гранату в его сторону в центре Киева.
* Запрещенная в России террористическая организация.
