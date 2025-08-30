https://ria.ru/20250830/smi-2038495116.html

Во Львове застрелили экс-секретаря СНБО Украины Парубия

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Во Львове застрелили бывшего главу СНБО Украины и экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия, передает телеканал "Общественное"."Во Львове убили общественно-политического деятеля, сообщила Нацполиция. Речь идет об Андрее Парубии", — говорится в его Telegram-канале.По данным издания "Страна.ua", на него напал курьер службы доставки.Как утверждают украинские СМИ, в бывшего спикера Рады стреляли восемь раз, затем киллер скрылся на электровелосипеде, его ищут. Во Львове объявили спецоперацию "Сирена".Чем известен Парубий* Запрещенная в России террористическая организация.

