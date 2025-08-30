СМИ: на границе США с Мексикой увеличилось число нелегальных мигрантов
NYP: на границе США и Мексики зафиксировано значительное увеличение нелегалов
© AP Photo / Christian ChavezМигранты около моста через реку Рио-Гранде на границе США и Мексики
© AP Photo / Christian Chavez
Мигранты около моста через реку Рио-Гранде на границе США и Мексики . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. На американо-мексиканской границе было зафиксировано значительное увеличение попыток нелегального пересечения границы мигрантами, которые ранее были депортированы из США, несмотря на политику президента Дональда Трампа, сообщает газета New York Post со ссылкой на источники.
В середине августа президент США Дональд Трамп дал указание покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет, чтобы она раскалялась на солнце, и мигранты не могли через нее перелезть.
В США волонтерам запретили помогать нелегальным мигрантам
28 августа, 12:57
"В этом месяце пограничники зафиксировали более 7200 нелегальных пересечений границы, что на на 57% больше, чем 4600 мигрантов в июле, когда был рекордно низкий показатель в истории", - говорится в публикации издания.
Сотрудники пограничного патруля также сообщили газете, что в последнее время наблюдается увеличение числа агрессивных и склонных к преступным действиям нелегальных мигрантов.
В день инаугурации Трамп пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.