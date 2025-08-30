Рейтинг@Mail.ru
СМИ: на границе США с Мексикой увеличилось число нелегальных мигрантов - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:08 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/smi-2038451191.html
СМИ: на границе США с Мексикой увеличилось число нелегальных мигрантов
СМИ: на границе США с Мексикой увеличилось число нелегальных мигрантов - РИА Новости, 30.08.2025
СМИ: на границе США с Мексикой увеличилось число нелегальных мигрантов
На американо-мексиканской границе было зафиксировано значительное увеличение попыток нелегального пересечения границы мигрантами, которые ранее были... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T05:08:00+03:00
2025-08-30T05:08:00+03:00
в мире
сша
мексика
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825429608_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_40e2ea63c5a0a2b39a5ea7e399acfbd6.jpg
ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. На американо-мексиканской границе было зафиксировано значительное увеличение попыток нелегального пересечения границы мигрантами, которые ранее были депортированы из США, несмотря на политику президента Дональда Трампа, сообщает газета New York Post со ссылкой на источники. В середине августа президент США Дональд Трамп дал указание покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет, чтобы она раскалялась на солнце, и мигранты не могли через нее перелезть. "В этом месяце пограничники зафиксировали более 7200 нелегальных пересечений границы, что на на 57% больше, чем 4600 мигрантов в июле, когда был рекордно низкий показатель в истории", - говорится в публикации издания. Сотрудники пограничного патруля также сообщили газете, что в последнее время наблюдается увеличение числа агрессивных и склонных к преступным действиям нелегальных мигрантов. В день инаугурации Трамп пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
https://ria.ru/20250828/ssha-2038073181.html
https://ria.ru/20250825/ssha-2037551374.html
сша
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825429608_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a2ab34dacfe921c5b240243a860ca66a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, мексика, дональд трамп
В мире, США, Мексика, Дональд Трамп
СМИ: на границе США с Мексикой увеличилось число нелегальных мигрантов

NYP: на границе США и Мексики зафиксировано значительное увеличение нелегалов

© AP Photo / Christian ChavezМигранты около моста через реку Рио-Гранде на границе США и Мексики
Мигранты около моста через реку Рио-Гранде на границе США и Мексики - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© AP Photo / Christian Chavez
Мигранты около моста через реку Рио-Гранде на границе США и Мексики . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. На американо-мексиканской границе было зафиксировано значительное увеличение попыток нелегального пересечения границы мигрантами, которые ранее были депортированы из США, несмотря на политику президента Дональда Трампа, сообщает газета New York Post со ссылкой на источники.
В середине августа президент США Дональд Трамп дал указание покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет, чтобы она раскалялась на солнце, и мигранты не могли через нее перелезть.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
В США волонтерам запретили помогать нелегальным мигрантам
28 августа, 12:57
"В этом месяце пограничники зафиксировали более 7200 нелегальных пересечений границы, что на на 57% больше, чем 4600 мигрантов в июле, когда был рекордно низкий показатель в истории", - говорится в публикации издания.
Сотрудники пограничного патруля также сообщили газете, что в последнее время наблюдается увеличение числа агрессивных и склонных к преступным действиям нелегальных мигрантов.
В день инаугурации Трамп пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
Сотрудники полиции США - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
США потратят 100 миллионов долларов на борьбу с мигрантами, пишут СМИ
25 августа, 21:18
 
В миреСШАМексикаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала