СМИ: на границе США с Мексикой увеличилось число нелегальных мигрантов

СМИ: на границе США с Мексикой увеличилось число нелегальных мигрантов

ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. На американо-мексиканской границе было зафиксировано значительное увеличение попыток нелегального пересечения границы мигрантами, которые ранее были депортированы из США, несмотря на политику президента Дональда Трампа, сообщает газета New York Post со ссылкой на источники. В середине августа президент США Дональд Трамп дал указание покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет, чтобы она раскалялась на солнце, и мигранты не могли через нее перелезть. "В этом месяце пограничники зафиксировали более 7200 нелегальных пересечений границы, что на на 57% больше, чем 4600 мигрантов в июле, когда был рекордно низкий показатель в истории", - говорится в публикации издания. Сотрудники пограничного патруля также сообщили газете, что в последнее время наблюдается увеличение числа агрессивных и склонных к преступным действиям нелегальных мигрантов. В день инаугурации Трамп пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.

сша

мексика

в мире, сша, мексика, дональд трамп