https://ria.ru/20250830/smi-2038432291.html

СМИ: решение США по визам для Палестины на сессию ГА ООН касается и Аббаса

СМИ: решение США по визам для Палестины на сессию ГА ООН касается и Аббаса - РИА Новости, 30.08.2025

СМИ: решение США по визам для Палестины на сессию ГА ООН касается и Аббаса

Решение США о визовых ограничениях, не позволяющих представителям Организации освобождения Палестины (ООП) и Палестинской национальной администрации посетить... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T00:33:00+03:00

2025-08-30T00:33:00+03:00

2025-08-30T00:33:00+03:00

в мире

палестина

сша

россия

махмуд аббас

оон

организация освобождения палестины

палестинская национальная администрация

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974919889_0:0:2911:1638_1920x0_80_0_0_f50b1871a6ac9304e47bd182627dabda.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Решение США о визовых ограничениях, не позволяющих представителям Организации освобождения Палестины (ООП) и Палестинской национальной администрации посетить сессию Генеральной ассамблеи ООН, касается в том числе лидера Палестинской администрации Махмуда Аббаса, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на чиновника госдепа. Госдеп США ранее в пятницу сообщил, что ведомство в преддверии сессии Генеральной ассамблеи ООН отзывает или отказывает в визах представителям Палестины. "Эта мера затрагивает Аббаса, как и примерно 80 других чиновников ПА", - привел журналист слова собеседника в социальной сети Х. Ранее агентство WAFA передавало, что Палестина требует от США пересмотреть и отменить решение о визовых ограничениях. Палестинские власти подчеркнули, что это решение противоречит международному праву и соглашению о штаб-квартире ООН. Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240819/izrail-1967179010.html

https://ria.ru/20240927/oon-1975120497.html

палестина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, палестина, сша, россия, махмуд аббас, оон, организация освобождения палестины, палестинская национальная администрация