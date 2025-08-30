Рейтинг@Mail.ru
СМИ: решение США по визам для Палестины на сессию ГА ООН касается и Аббаса
00:33 30.08.2025
СМИ: решение США по визам для Палестины на сессию ГА ООН касается и Аббаса
в мире
палестина
сша
россия
махмуд аббас
оон
организация освобождения палестины
палестинская национальная администрация
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Решение США о визовых ограничениях, не позволяющих представителям Организации освобождения Палестины (ООП) и Палестинской национальной администрации посетить сессию Генеральной ассамблеи ООН, касается в том числе лидера Палестинской администрации Махмуда Аббаса, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на чиновника госдепа. Госдеп США ранее в пятницу сообщил, что ведомство в преддверии сессии Генеральной ассамблеи ООН отзывает или отказывает в визах представителям Палестины. "Эта мера затрагивает Аббаса, как и примерно 80 других чиновников ПА", - привел журналист слова собеседника в социальной сети Х. Ранее агентство WAFA передавало, что Палестина требует от США пересмотреть и отменить решение о визовых ограничениях. Палестинские власти подчеркнули, что это решение противоречит международному праву и соглашению о штаб-квартире ООН. Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
палестина
сша
россия
в мире, палестина, сша, россия, махмуд аббас, оон, организация освобождения палестины, палестинская национальная администрация
В мире, Палестина, США, Россия, Махмуд Аббас, ООН, Организация освобождения Палестины, Палестинская национальная администрация
СМИ: решение США по визам для Палестины на сессию ГА ООН касается и Аббаса

Axios: решение США по визам для Палестины на сессию ГА ООН касается и Аббаса

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМахмуд Аббас
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Махмуд Аббас. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Решение США о визовых ограничениях, не позволяющих представителям Организации освобождения Палестины (ООП) и Палестинской национальной администрации посетить сессию Генеральной ассамблеи ООН, касается в том числе лидера Палестинской администрации Махмуда Аббаса, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на чиновника госдепа.
Госдеп США ранее в пятницу сообщил, что ведомство в преддверии сессии Генеральной ассамблеи ООН отзывает или отказывает в визах представителям Палестины.
В УВКПЧ ООН заявили о полном разрыве отношений с Израилем
19 августа 2024, 19:44
"Эта мера затрагивает Аббаса, как и примерно 80 других чиновников ПА", - привел журналист слова собеседника в социальной сети Х.
Ранее агентство WAFA передавало, что Палестина требует от США пересмотреть и отменить решение о визовых ограничениях. Палестинские власти подчеркнули, что это решение противоречит международному праву и соглашению о штаб-квартире ООН.
Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Ряд делегаций покинули зал ГА ООН в момент выхода Нетаньяху на трибуну
27 сентября 2024, 16:58
 
