https://ria.ru/20250830/smi-2038432291.html
СМИ: решение США по визам для Палестины на сессию ГА ООН касается и Аббаса
СМИ: решение США по визам для Палестины на сессию ГА ООН касается и Аббаса - РИА Новости, 30.08.2025
СМИ: решение США по визам для Палестины на сессию ГА ООН касается и Аббаса
Решение США о визовых ограничениях, не позволяющих представителям Организации освобождения Палестины (ООП) и Палестинской национальной администрации посетить... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T00:33:00+03:00
2025-08-30T00:33:00+03:00
2025-08-30T00:33:00+03:00
в мире
палестина
сша
россия
махмуд аббас
оон
организация освобождения палестины
палестинская национальная администрация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974919889_0:0:2911:1638_1920x0_80_0_0_f50b1871a6ac9304e47bd182627dabda.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Решение США о визовых ограничениях, не позволяющих представителям Организации освобождения Палестины (ООП) и Палестинской национальной администрации посетить сессию Генеральной ассамблеи ООН, касается в том числе лидера Палестинской администрации Махмуда Аббаса, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на чиновника госдепа. Госдеп США ранее в пятницу сообщил, что ведомство в преддверии сессии Генеральной ассамблеи ООН отзывает или отказывает в визах представителям Палестины. "Эта мера затрагивает Аббаса, как и примерно 80 других чиновников ПА", - привел журналист слова собеседника в социальной сети Х. Ранее агентство WAFA передавало, что Палестина требует от США пересмотреть и отменить решение о визовых ограничениях. Палестинские власти подчеркнули, что это решение противоречит международному праву и соглашению о штаб-квартире ООН. Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240819/izrail-1967179010.html
https://ria.ru/20240927/oon-1975120497.html
палестина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974919889_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_d797985cf66cdfb043b68b424dce4ed6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, сша, россия, махмуд аббас, оон, организация освобождения палестины, палестинская национальная администрация
В мире, Палестина, США, Россия, Махмуд Аббас, ООН, Организация освобождения Палестины, Палестинская национальная администрация
СМИ: решение США по визам для Палестины на сессию ГА ООН касается и Аббаса
Axios: решение США по визам для Палестины на сессию ГА ООН касается и Аббаса