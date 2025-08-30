Рейтинг@Mail.ru
Содержащимся в СИЗО теперь можно отправлять мемы - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:38 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/sizo-2038458335.html
Содержащимся в СИЗО теперь можно отправлять мемы
Содержащимся в СИЗО теперь можно отправлять мемы - РИА Новости, 30.08.2025
Содержащимся в СИЗО теперь можно отправлять мемы
Заключённым, которые находятся в СИЗО и исправительных колониях, родственники и близкие теперь могут отправить мемы, особой популярностью пользуются изображения РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T07:38:00+03:00
2025-08-30T07:38:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Заключённым, которые находятся в СИЗО и исправительных колониях, родственники и близкие теперь могут отправить мемы, особой популярностью пользуются изображения с котами, сообщили РИА Новости в компании "Защищенные телекоммуникации" (ZT, ранее - "Зонателеком"). ZT с 2010 года сотрудничает с учреждениями уголовно-исполнительной системы (УИС). Сервисы компании предоставляют заключённым и их близким переговоры, электронную переписку и перевод денежных средств на лицевой счет осужденного. Теперь через сервис ZT родственники могут отправлять любимые мемы. "ZT позволяет отправителю не просто написать, но и визуально передать свои чувства – поддержку, любовь и добрую шутку, что особенно важно при ограниченности форматов общения. Отправить письмо с мемом очень просто. Пользователь оформляет заказ в приложении или на сайте в несколько кликов, добавляя к заказу свой любимый мем. Письмо с вложениями моментально распечатывают в учреждении, затем оно проходит обязательную цензуру – обычно это занимает 1-3 дня. После этого письмо передают прямо в руки заключённому", - рассказал агентству менеджер продукта Даниил Долженко. По данным компании, чаще всего пользователи отправляют мемы с котами и мотивационные цитаты, что свидетельствует о запросе на позитивный и поддерживающий контент.
https://ria.ru/20250823/sizo-2037138153.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Россия
Содержащимся в СИЗО теперь можно отправлять мемы

Менеджер ZT Долженко: содержащимся в СИЗО теперь можно отправлять мемы

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Заключённым, которые находятся в СИЗО и исправительных колониях, родственники и близкие теперь могут отправить мемы, особой популярностью пользуются изображения с котами, сообщили РИА Новости в компании "Защищенные телекоммуникации" (ZT, ранее - "Зонателеком").
ZT с 2010 года сотрудничает с учреждениями уголовно-исполнительной системы (УИС). Сервисы компании предоставляют заключённым и их близким переговоры, электронную переписку и перевод денежных средств на лицевой счет осужденного. Теперь через сервис ZT родственники могут отправлять любимые мемы.
"ZT позволяет отправителю не просто написать, но и визуально передать свои чувства – поддержку, любовь и добрую шутку, что особенно важно при ограниченности форматов общения. Отправить письмо с мемом очень просто. Пользователь оформляет заказ в приложении или на сайте в несколько кликов, добавляя к заказу свой любимый мем. Письмо с вложениями моментально распечатывают в учреждении, затем оно проходит обязательную цензуру – обычно это занимает 1-3 дня. После этого письмо передают прямо в руки заключённому", - рассказал агентству менеджер продукта Даниил Долженко.
По данным компании, чаще всего пользователи отправляют мемы с котами и мотивационные цитаты, что свидетельствует о запросе на позитивный и поддерживающий контент.
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Правительство отметило необходимость создания дополнительных мест в СИЗО
23 августа, 11:09
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала