Содержащимся в СИЗО теперь можно отправлять мемы

Содержащимся в СИЗО теперь можно отправлять мемы

россия

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Заключённым, которые находятся в СИЗО и исправительных колониях, родственники и близкие теперь могут отправить мемы, особой популярностью пользуются изображения с котами, сообщили РИА Новости в компании "Защищенные телекоммуникации" (ZT, ранее - "Зонателеком"). ZT с 2010 года сотрудничает с учреждениями уголовно-исполнительной системы (УИС). Сервисы компании предоставляют заключённым и их близким переговоры, электронную переписку и перевод денежных средств на лицевой счет осужденного. Теперь через сервис ZT родственники могут отправлять любимые мемы. "ZT позволяет отправителю не просто написать, но и визуально передать свои чувства – поддержку, любовь и добрую шутку, что особенно важно при ограниченности форматов общения. Отправить письмо с мемом очень просто. Пользователь оформляет заказ в приложении или на сайте в несколько кликов, добавляя к заказу свой любимый мем. Письмо с вложениями моментально распечатывают в учреждении, затем оно проходит обязательную цензуру – обычно это занимает 1-3 дня. После этого письмо передают прямо в руки заключённому", - рассказал агентству менеджер продукта Даниил Долженко. По данным компании, чаще всего пользователи отправляют мемы с котами и мотивационные цитаты, что свидетельствует о запросе на позитивный и поддерживающий контент.

