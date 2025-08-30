https://ria.ru/20250830/siyyarto-2038542729.html

Сийярто: Брюссель не заинтересован в успехе мирного процесса на Украине

БУДАПЕШТ, 30 авг - РИА Новости. Встреча глав МИД стран ЕС в Копенгагене продемонстрировала, что Брюссель и большинство европейских стран не заинтересованы в успехе мирного процесса по Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "На сегодняшнем заседании глав МИД стало ясно, что Брюссель и значительная часть стран ЕС готовится к долгосрочному продолжению войны. Брюссель и большинство стран ЕС не заинтересованы в успехе мирного процесса", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляцию вёл телеканал М1. По его словам, Евросоюз намерен выделить новые "десятки миллиардов евро" из денег европейских налогоплательщиков на закупку оружия и дронов для Украины, поддержку ее армии и функционирование украинского государства.

