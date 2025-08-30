Рейтинг@Mail.ru
Сийярто: Брюссель не заинтересован в успехе мирного процесса на Украине 30.08.2025
17:09 30.08.2025
Сийярто: Брюссель не заинтересован в успехе мирного процесса на Украине
Сийярто: Брюссель не заинтересован в успехе мирного процесса на Украине - РИА Новости, 30.08.2025
Сийярто: Брюссель не заинтересован в успехе мирного процесса на Украине
Встреча глав МИД стран ЕС в Копенгагене продемонстрировала, что Брюссель и большинство европейских стран не заинтересованы в успехе мирного процесса по Украине, РИА Новости, 30.08.2025
в мире
брюссель
украина
копенгаген
петер сийярто
евросоюз
БУДАПЕШТ, 30 авг - РИА Новости. Встреча глав МИД стран ЕС в Копенгагене продемонстрировала, что Брюссель и большинство европейских стран не заинтересованы в успехе мирного процесса по Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "На сегодняшнем заседании глав МИД стало ясно, что Брюссель и значительная часть стран ЕС готовится к долгосрочному продолжению войны. Брюссель и большинство стран ЕС не заинтересованы в успехе мирного процесса", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляцию вёл телеканал М1. По его словам, Евросоюз намерен выделить новые "десятки миллиардов евро" из денег европейских налогоплательщиков на закупку оружия и дронов для Украины, поддержку ее армии и функционирование украинского государства.
брюссель
украина
копенгаген
в мире, брюссель, украина, копенгаген, петер сийярто, евросоюз
В мире, Брюссель, Украина, Копенгаген, Петер Сийярто, Евросоюз
Сийярто: Брюссель не заинтересован в успехе мирного процесса на Украине

Сийярто: большинству стран ЕС не интересен успех мирных усилий по Украине

© Фото : страница Петера Сийярто в соцсетиГлава МИД Венгрии Петер Сийярто на ПМЭФ-2025
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© Фото : страница Петера Сийярто в соцсети
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на ПМЭФ-2025. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 30 авг - РИА Новости. Встреча глав МИД стран ЕС в Копенгагене продемонстрировала, что Брюссель и большинство европейских стран не заинтересованы в успехе мирного процесса по Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"На сегодняшнем заседании глав МИД стало ясно, что Брюссель и значительная часть стран ЕС готовится к долгосрочному продолжению войны. Брюссель и большинство стран ЕС не заинтересованы в успехе мирного процесса", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляцию вёл телеканал М1.
По его словам, Евросоюз намерен выделить новые "десятки миллиардов евро" из денег европейских налогоплательщиков на закупку оружия и дронов для Украины, поддержку ее армии и функционирование украинского государства.
Сийярто призвал готовиться к еще более грубым провокациям Киева
В мире Брюссель Украина Копенгаген Петер Сийярто Евросоюз
 
 
RSS
Архив
