Сийярто: Брюссель не заинтересован в успехе мирного процесса на Украине
Сийярто: Брюссель не заинтересован в успехе мирного процесса на Украине
2025-08-30T17:09:00+03:00
в мире
БУДАПЕШТ, 30 авг - РИА Новости. Встреча глав МИД стран ЕС в Копенгагене продемонстрировала, что Брюссель и большинство европейских стран не заинтересованы в успехе мирного процесса по Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "На сегодняшнем заседании глав МИД стало ясно, что Брюссель и значительная часть стран ЕС готовится к долгосрочному продолжению войны. Брюссель и большинство стран ЕС не заинтересованы в успехе мирного процесса", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляцию вёл телеканал М1. По его словам, Евросоюз намерен выделить новые "десятки миллиардов евро" из денег европейских налогоплательщиков на закупку оружия и дронов для Украины, поддержку ее армии и функционирование украинского государства.
