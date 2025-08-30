Рейтинг@Mail.ru
Венгрия не поддержит санкции против российских энергопредприятий
16:34 30.08.2025
Венгрия не поддержит санкции против российских энергопредприятий
БУДАПЕШТ, 30 авг - РИА Новости. Будапешт не поддержит санкции против российских энергетических предприятий, от которых зависит энергоснабжение Венгрии, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."Мы не поддержим санкционные предложения, направленные против энергопредприятий, важных для энергоснабжения Венгрии", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляцию вёл телеканал М1.
Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 30 авг - РИА Новости. Будапешт не поддержит санкции против российских энергетических предприятий, от которых зависит энергоснабжение Венгрии, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Мы не поддержим санкционные предложения, направленные против энергопредприятий, важных для энергоснабжения Венгрии", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляцию вёл телеканал М1.
