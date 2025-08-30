Рейтинг@Mail.ru
12:24 30.08.2025
Швыдкой отметил оживление культурных связей России и США
россия, аляска, михаил швыдкой, вуди аллен (стюарт конигсберг), дональд трамп
Россия, Аляска, Михаил Швыдкой, Вуди Аллен (Стюарт Конигсберг), Дональд Трамп
ТОКИО, 30 авг – РИА Новости. Признаки оживления культурных связей РФ и США очевидны, целый ряд американских крупных залов, включая Carnegie Hall, обращаются к российским музыкантам с просьбой о концертах, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в ответ на вопрос РИА Новости.
"Люди, которые занимаются культурой, они вообще оптимисты, но надо сказать, что сегодня признаки такого оживления культурных связей очевидны. Во-первых, МИД получает просьбы от ряда импресарио российских помочь с визами для целого ряда американских артистов, для американских коллективов, которые готовы ехать в Россию. Самых разных, от рок-групп до классических эстрадных исполнителей и исполнителей классической музыки. Это последние полгода, скажем так, очевидно", - отметил он.
С другой стороны, по словам Швыдкого, целый ряд американских крупных залов, включая Carnegie Hall, обращаются к российским музыкантам, которые живут в России, с просьбой о концертах.
"Надо сказать, что не все наши музыканты соглашаются. И не все готовы бежать сразу в объятия тех импресарио, которые еще 2-3 года назад категорически говорили о том, что никогда русских музыкантов из России они приглашать не будут. Но то, что политическая ситуация и диалог Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа на Аляске, видимо, произвел на культурный "истеблишмент" американский, судя по всему, это именно так", - добавил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству.
Швыдкой напомнил, что на Московской международной кинонеделе выступил Вуди Аллен.
"Он сказал, что он не поддерживает специальную военную операцию, но считает, что диалог с Россией, диалог в области культуры должен сохраняться. Так не говорили еще год или два тому назад. Понятно, что Вуди Аллен может себе позволить все, что он хочет... Но у меня такой сдержанный оптимизм существует, потому что все-таки здравый смысл в конечном счете побеждает, как это ни странно в нашем таком абсурдном мире, здравый смысл все-таки всегда оказывается победителем", - подытожил он.
