Сечин высказался о формировании бюджета "Роснефти"

Сечин высказался о формировании бюджета "Роснефти" - РИА Новости, 30.08.2025

Сечин высказался о формировании бюджета "Роснефти"

"Роснефть" разрабатывает бюджет с ценой на нефть в 45 долларов за баррель, заявил глава компании Игорь Сечин. 30.08.2025

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. "Роснефть" разрабатывает бюджет с ценой на нефть в 45 долларов за баррель, заявил глава компании Игорь Сечин."В сложившихся условиях "Роснефть" формирует свой бюджет, исходя из реалистичных предпосылок, используя цену на нефть в 45 долларов за баррель", — привели его слова в отчете за первое полугодие.Как отметил Сечин, для того, чтобы выплачивать дивиденды, компания занимается оптимизацией добычи нефти. Она концентрируется проектах с особым налоговым режимом, среди них "Восток Ойл" и "Сахалин-1".В то же время, подчеркнул он, некоторые другие компании выплачивают дивиденды с привлечением долга. Сечин добавил, что "Роснефть" непрерывно выплачивает дивиденды с 2000 года.

