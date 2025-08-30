https://ria.ru/20250830/sechin-2038501404.html
Сечин высказался о формировании бюджета "Роснефти"
Сечин высказался о формировании бюджета "Роснефти" - РИА Новости, 30.08.2025
Сечин высказался о формировании бюджета "Роснефти"
"Роснефть" разрабатывает бюджет с ценой на нефть в 45 долларов за баррель, заявил глава компании Игорь Сечин.
2025-08-30T13:22:00+03:00
2025-08-30T13:22:00+03:00
2025-08-30T13:39:00+03:00
игорь сечин
роснефть
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571323786_0:77:2954:1738_1920x0_80_0_0_08e6fefdab7c43c57ca1ec05dd0b04a7.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. "Роснефть" разрабатывает бюджет с ценой на нефть в 45 долларов за баррель, заявил глава компании Игорь Сечин."В сложившихся условиях "Роснефть" формирует свой бюджет, исходя из реалистичных предпосылок, используя цену на нефть в 45 долларов за баррель", — привели его слова в отчете за первое полугодие.Как отметил Сечин, для того, чтобы выплачивать дивиденды, компания занимается оптимизацией добычи нефти. Она концентрируется проектах с особым налоговым режимом, среди них "Восток Ойл" и "Сахалин-1".В то же время, подчеркнул он, некоторые другие компании выплачивают дивиденды с привлечением долга. Сечин добавил, что "Роснефть" непрерывно выплачивает дивиденды с 2000 года.
Сечин высказался о формировании бюджета "Роснефти"
Сечин: "Роснефть" формирует бюджет с ценой на нефть в $45 за баррель