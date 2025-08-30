Рейтинг@Mail.ru
Сечин высказался о формировании бюджета "Роснефти" - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:22 30.08.2025 (обновлено: 13:39 30.08.2025)
https://ria.ru/20250830/sechin-2038501404.html
Сечин высказался о формировании бюджета "Роснефти"
Сечин высказался о формировании бюджета "Роснефти" - РИА Новости, 30.08.2025
Сечин высказался о формировании бюджета "Роснефти"
"Роснефть" разрабатывает бюджет с ценой на нефть в 45 долларов за баррель, заявил глава компании Игорь Сечин. РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T13:22:00+03:00
2025-08-30T13:39:00+03:00
игорь сечин
роснефть
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571323786_0:77:2954:1738_1920x0_80_0_0_08e6fefdab7c43c57ca1ec05dd0b04a7.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. "Роснефть" разрабатывает бюджет с ценой на нефть в 45 долларов за баррель, заявил глава компании Игорь Сечин."В сложившихся условиях "Роснефть" формирует свой бюджет, исходя из реалистичных предпосылок, используя цену на нефть в 45 долларов за баррель", — привели его слова в отчете за первое полугодие.Как отметил Сечин, для того, чтобы выплачивать дивиденды, компания занимается оптимизацией добычи нефти. Она концентрируется проектах с особым налоговым режимом, среди них "Восток Ойл" и "Сахалин-1".В то же время, подчеркнул он, некоторые другие компании выплачивают дивиденды с привлечением долга. Сечин добавил, что "Роснефть" непрерывно выплачивает дивиденды с 2000 года.
https://ria.ru/20250830/stavka-2038474637.html
https://ria.ru/20250621/rosneft-2024463461.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571323786_41:0:2662:1966_1920x0_80_0_0_db59c03cb2fb475ae29682433475722c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь сечин, роснефть, экономика
Игорь Сечин, Роснефть, Экономика
Сечин высказался о формировании бюджета "Роснефти"

Сечин: "Роснефть" формирует бюджет с ценой на нефть в $45 за баррель

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкИгорь Сечин
Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Игорь Сечин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. "Роснефть" разрабатывает бюджет с ценой на нефть в 45 долларов за баррель, заявил глава компании Игорь Сечин.
"В сложившихся условиях "Роснефть" формирует свой бюджет, исходя из реалистичных предпосылок, используя цену на нефть в 45 долларов за баррель", — привели его слова в отчете за первое полугодие.
Вид на здание Банка России - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Сечин назвал причины медленного снижения ставки ЦБ
10:51
Как отметил Сечин, для того, чтобы выплачивать дивиденды, компания занимается оптимизацией добычи нефти. Она концентрируется проектах с особым налоговым режимом, среди них "Восток Ойл" и "Сахалин-1".
В то же время, подчеркнул он, некоторые другие компании выплачивают дивиденды с привлечением долга.
Сечин добавил, что "Роснефть" непрерывно выплачивает дивиденды с 2000 года.
Роснефть - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
"Роснефть" завершила разработку технологий для создания синтетической нефти
21 июня, 10:51
 
Игорь СечинРоснефтьЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала