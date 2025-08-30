https://ria.ru/20250830/sberbank-2038467681.html

Сбербанк изучает варианты безналичной оплаты для туристов из России и Индии

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Сбербанк проводит большую работу, чтобы сделать переводы между Россией и Индией быстрыми, удобными и безопасными, также банк прорабатывает системы безналичной оплаты для туристов двух стран, заявил зампред правления банка Анатолий Попов в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума. "Сбер" со своей стороны проводит большую работу, чтобы сделать переводы между Россией и Индией быстрыми, удобными и безопасными... Также мы прорабатываем системы безналичной оплаты для туристов двух стран", - сказал он. Попов подчеркнул, что уже сейчас трудовые мигранты из Индии могут переводить средства из России в свою страну по номеру счета, а индийские студенты — оплачивать обучение в российских вузах. Также он подчеркнул, что с начала года удвоилось число клиентов, открывших вклады в Сбербанке в индийской валюте. "Мы видим интерес как у компаний, работающих с Индией, так и среди клиентов, стремящихся на фоне крепкого рубля и постепенно снижающейся ключевой ставки хеджировать свои валютные риски", - добавил Попов. Он отметил, что сейчас по вкладу в рупиях доступна самая высокая ставка среди всех иностранных валют - в размере 6,75% - и появилась возможность онлайн-открытия в Сбербанке. "На востребованность таких депозитов также влияет динамичное развитие торгово-экономических отношений с Индией и активное использование этой валюты в качестве инструмента диверсификации вложений", - заключил он. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 1 сентября в 10.00 мск.

