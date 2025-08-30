https://ria.ru/20250830/sber-2038523486.html

Объем расчетов в "Сбере" между юрлицами в рупиях вырос за I полугодие

Объем расчетов в "Сбере" между юрлицами в рупиях вырос за I полугодие - РИА Новости, 30.08.2025

Объем расчетов в "Сбере" между юрлицами в рупиях вырос за I полугодие

Объем расчетов в рупиях между юрлицами в Сбербанке за первое полугодие 2025 года вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T15:34:00+03:00

2025-08-30T15:34:00+03:00

2025-08-30T15:34:00+03:00

экономика

индия

владивосток

сбербанк россии

сбер

дальневосточный федеральный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841584596_0:0:3366:1894_1920x0_80_0_0_6fe7e87d7f184515840abaa9e05afef2.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Объем расчетов в рупиях между юрлицами в Сбербанке за первое полугодие 2025 года вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил зампред правления банка Анатлий Попов в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума. "Объем расчетов в рупиях за первое полугодие 2025 года вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - сказал он, отвечая на вопрос, как изменился объем расчетов в рупиях между компаниями. Попов отметил, что переводы в рупиях через Сбербанк между юрлицами составляют 25% общего объема переводов за границу. "Учитывая высокую востребованность, мы сделали бесплатными переводы с рупийных счетов в Индию, а наши корпоративные клиенты могут бесплатно открывать расчетные счета в рупиях", - заявил топ-менеджер. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск 1 сентября.

https://ria.ru/20250825/sberbank-2037373932.html

индия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, индия, владивосток, сбербанк россии, сбер, дальневосточный федеральный университет