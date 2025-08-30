https://ria.ru/20250830/sapery-2038453405.html
Боец рассказал, как саперы "Ахмата" готовят боеприпасы для дронов
Боец рассказал, как саперы "Ахмата" готовят боеприпасы для дронов
СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 30 авг - РИА Новости. Саперы "Ахмата" готовят индивидуальные боеприпасы для дронов, исходя из конкретной задачи и дальности полета беспилотника, рассказал РИА Новости боец батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Коми". "Мы занимаемся изготовлением боеприпасов для FPV-дронов, в это число входит оптоволокно, также радио-FPV, "крылья". Под каждый тип дронов изготавливают индивидуальный боекомплект: в зависимости от задачи, от расстояния тип может быть совершенно иной (под один и тот же дрон - ред.)", - рассказал "Коми". По его словам, такой подход в разы увеличивает результативность. Серебрянское лесничество находится в нескольких километрах от освобожденного российским войскам города Кременная в ЛНР. Часть территории леса контролируют ВС РФ, часть - украинская армия.
