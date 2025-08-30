Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал, как саперы "Ахмата" готовят боеприпасы для дронов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:46 30.08.2025
Боец рассказал, как саперы "Ахмата" готовят боеприпасы для дронов
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
кременная
СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 30 авг - РИА Новости. Саперы "Ахмата" готовят индивидуальные боеприпасы для дронов, исходя из конкретной задачи и дальности полета беспилотника, рассказал РИА Новости боец батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Коми". "Мы занимаемся изготовлением боеприпасов для FPV-дронов, в это число входит оптоволокно, также радио-FPV, "крылья". Под каждый тип дронов изготавливают индивидуальный боекомплект: в зависимости от задачи, от расстояния тип может быть совершенно иной (под один и тот же дрон - ред.)", - рассказал "Коми". По его словам, такой подход в разы увеличивает результативность. Серебрянское лесничество находится в нескольких километрах от освобожденного российским войскам города Кременная в ЛНР. Часть территории леса контролируют ВС РФ, часть - украинская армия.
безопасность, россия, луганская народная республика, кременная
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Кременная
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие. Архивное фото
СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 30 авг - РИА Новости. Саперы "Ахмата" готовят индивидуальные боеприпасы для дронов, исходя из конкретной задачи и дальности полета беспилотника, рассказал РИА Новости боец батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Коми".
"Мы занимаемся изготовлением боеприпасов для FPV-дронов, в это число входит оптоволокно, также радио-FPV, "крылья". Под каждый тип дронов изготавливают индивидуальный боекомплект: в зависимости от задачи, от расстояния тип может быть совершенно иной (под один и тот же дрон - ред.)", - рассказал "Коми".
По его словам, такой подход в разы увеличивает результативность.
Серебрянское лесничество находится в нескольких километрах от освобожденного российским войскам города Кременная в ЛНР. Часть территории леса контролируют ВС РФ, часть - украинская армия.
Российский боец рассказал о ситуации в Серебрянском лесничестве
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЛуганская Народная РеспубликаКременная
 
 
