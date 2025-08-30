Рейтинг@Mail.ru
Каллас озвучила сроки внесения ЕК предложений по санкциям против России - РИА Новости, 30.08.2025
16:44 30.08.2025
Каллас озвучила сроки внесения ЕК предложений по санкциям против России
Каллас озвучила сроки внесения ЕК предложений по санкциям против России - РИА Новости, 30.08.2025
Каллас озвучила сроки внесения ЕК предложений по санкциям против России
Предложение по 19-му пакету санкций ЕС против России поступит на следующей неделе, сообщила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. РИА Новости, 30.08.2025
россия
еврокомиссия
евросоюз
москва
экономика
кайя каллас
владимир путин
БРЮССЕЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Предложение по 19-му пакету санкций ЕС против России поступит на следующей неделе, сообщила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас."Мы обсудили усиление давления на Россию… В рамках нового пакета мы обсуждали вторичные санкции против сторон, которые поддерживают Россию, также обсуждались дальнейшие запреты на импорт, санкции в отношении судов теневого флота… Я ожидаю, что предложения по этому пакету поступят на следующей неделе", - сообщила она.Ранее глава Еврокомиссии заявляла, что 19-й пакет санкций планируется ввести уже к середине сентября.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
россия, еврокомиссия, евросоюз, москва, экономика, кайя каллас, владимир путин
Россия, Еврокомиссия, Евросоюз, Москва, Экономика, Кайя Каллас, Владимир Путин
Каллас озвучила сроки внесения ЕК предложений по санкциям против России

Каллас: ЕК представит идеи по 19-му пакету санкций против РФ на следующей неделе

© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Предложение по 19-му пакету санкций ЕС против России поступит на следующей неделе, сообщила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.
"Мы обсудили усиление давления на Россию… В рамках нового пакета мы обсуждали вторичные санкции против сторон, которые поддерживают Россию, также обсуждались дальнейшие запреты на импорт, санкции в отношении судов теневого флота… Я ожидаю, что предложения по этому пакету поступят на следующей неделе", - сообщила она.
Ранее глава Еврокомиссии заявляла, что 19-й пакет санкций планируется ввести уже к середине сентября.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Макрон пригрозил России дополнительными санкциями
Макрон пригрозил России дополнительными санкциями
РоссияЕврокомиссияЕвросоюзМоскваЭкономикаКайя КалласВладимир Путин
 
 
