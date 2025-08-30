Рейтинг@Mail.ru
Франция представит в Дании предложения по новым антироссийским санкциям - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:53 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/sanktsii-2038506519.html
Франция представит в Дании предложения по новым антироссийским санкциям
Франция представит в Дании предложения по новым антироссийским санкциям - РИА Новости, 30.08.2025
Франция представит в Дании предложения по новым антироссийским санкциям
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что представит европейским коллегам на встрече в Дании предложения Парижа по новым санкциям против России. РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T13:53:00+03:00
2025-08-30T13:53:00+03:00
в мире
россия
франция
дания
владимир путин
еврокомиссия
жан-ноэль барро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105731/87/1057318758_435:88:3243:1668_1920x0_80_0_0_dc151b7bca0df312f8fb84ac93df3c71.jpg
ПАРИЖ, 30 авг – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что представит европейским коллегам на встрече в Дании предложения Парижа по новым санкциям против России. "Я представлю предложения, которые Франция разработала, чтобы мы могли истощить ресурсы (России – ред.)…, нацеливаясь на энергетический и финансовый сектора, а также, возможно, на некоторые гражданские сектора, которые продолжают косвенно поддерживать военные усилия России", - утверждал он по прибытии на неформальный совет министров иностранных дел в Копенгагене. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250830/rossija-2038441955.html
россия
франция
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105731/87/1057318758_509:0:2733:1668_1920x0_80_0_0_03a852efdad1af7749ffa256af2eee64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, франция, дания, владимир путин, еврокомиссия, жан-ноэль барро
В мире, Россия, Франция, Дания, Владимир Путин, Еврокомиссия, Жан-Ноэль Барро
Франция представит в Дании предложения по новым антироссийским санкциям

Барро: Франция представит на встрече в Дании предложения по санкциям против РФ

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 30 авг – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что представит европейским коллегам на встрече в Дании предложения Парижа по новым санкциям против России.
"Я представлю предложения, которые Франция разработала, чтобы мы могли истощить ресурсы (России – ред.)…, нацеливаясь на энергетический и финансовый сектора, а также, возможно, на некоторые гражданские сектора, которые продолжают косвенно поддерживать военные усилия России", - утверждал он по прибытии на неформальный совет министров иностранных дел в Копенгагене. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Путин заявил, что Россия и Китай единым фронтом противостоят санкциям
02:16
 
В миреРоссияФранцияДанияВладимир ПутинЕврокомиссияЖан-Ноэль Барро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала