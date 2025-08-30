https://ria.ru/20250830/samolet-2038485593.html

В Тамбовской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

В Тамбовской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку - РИА Новости, 30.08.2025

В Тамбовской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета-опрыскивателя в Бондарском округе в Тамбовской области, сообщает ГУ МЧС региона. РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T12:12:00+03:00

2025-08-30T12:12:00+03:00

2025-08-30T13:09:00+03:00

происшествия

тамбовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038499505_0:326:958:865_1920x0_80_0_0_f957238fa372c4e013f3fb78b934482d.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета-опрыскивателя в Бондарском округе в Тамбовской области, сообщает ГУ МЧС региона."Утром 30.08.2025 года в оперативную дежурную смену главного управления МЧС России по Тамбовской области поступило сообщение о вынужденной жесткой посадке легкомоторного самолета-опрыскивателя в Бондарском муниципальном округе вблизи населенного пункта Граждановка... Жертв и разрушений нет, погиб пилот", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Отмечается, что на месте происшествия работает оперативная группа главного управления, одно отделение пожарной части №15. Реагирование всех оперативных служб проведено своевременно.

https://ria.ru/20250826/samolet-2037586895.html

тамбовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тамбовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия