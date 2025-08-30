Рейтинг@Mail.ru
В Тамбовской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
12:12 30.08.2025 (обновлено: 13:09 30.08.2025)
https://ria.ru/20250830/samolet-2038485593.html
В Тамбовской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
В Тамбовской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку - РИА Новости, 30.08.2025
В Тамбовской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета-опрыскивателя в Бондарском округе в Тамбовской области, сообщает ГУ МЧС региона. РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета-опрыскивателя в Бондарском округе в Тамбовской области, сообщает ГУ МЧС региона."Утром 30.08.2025 года в оперативную дежурную смену главного управления МЧС России по Тамбовской области поступило сообщение о вынужденной жесткой посадке легкомоторного самолета-опрыскивателя в Бондарском муниципальном округе вблизи населенного пункта Граждановка... Жертв и разрушений нет, погиб пилот", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Отмечается, что на месте происшествия работает оперативная группа главного управления, одно отделение пожарной части №15. Реагирование всех оперативных служб проведено своевременно.
происшествия, тамбовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Тамбовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Тамбовской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

В Тамбовской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку, пилот погиб

Последствия жесткой посадки легкомоторного самолета в Тамбовской области
Последствия жесткой посадки легкомоторного самолета в Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/Telegram
Последствия жесткой посадки легкомоторного самолета в Тамбовской области
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета-опрыскивателя в Бондарском округе в Тамбовской области, сообщает ГУ МЧС региона.
"Утром 30.08.2025 года в оперативную дежурную смену главного управления МЧС России по Тамбовской области поступило сообщение о вынужденной жесткой посадке легкомоторного самолета-опрыскивателя в Бондарском муниципальном округе вблизи населенного пункта Граждановка... Жертв и разрушений нет, погиб пилот", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Отмечается, что на месте происшествия работает оперативная группа главного управления, одно отделение пожарной части №15. Реагирование всех оперативных служб проведено своевременно.
