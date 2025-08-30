https://ria.ru/20250830/samolet-2038485593.html
В Тамбовской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
В Тамбовской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку - РИА Новости, 30.08.2025
В Тамбовской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета-опрыскивателя в Бондарском округе в Тамбовской области, сообщает ГУ МЧС региона. РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T12:12:00+03:00
2025-08-30T12:12:00+03:00
2025-08-30T13:09:00+03:00
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета-опрыскивателя в Бондарском округе в Тамбовской области, сообщает ГУ МЧС региона."Утром 30.08.2025 года в оперативную дежурную смену главного управления МЧС России по Тамбовской области поступило сообщение о вынужденной жесткой посадке легкомоторного самолета-опрыскивателя в Бондарском муниципальном округе вблизи населенного пункта Граждановка... Жертв и разрушений нет, погиб пилот", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Отмечается, что на месте происшествия работает оперативная группа главного управления, одно отделение пожарной части №15. Реагирование всех оперативных служб проведено своевременно.
