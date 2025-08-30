https://ria.ru/20250830/saldo-2038557754.html
Сальдо прокомментировал убийство Парубия
Сальдо прокомментировал убийство Парубия - РИА Новости, 30.08.2025
Сальдо прокомментировал убийство Парубия
Уничтожение во Львове экс-главы СНБО Украины, экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия показывает, как разлагается украинская политическая система и... РИА Новости, 30.08.2025
ГЕНИЧЕСК, 30 авг - РИА Новости. Уничтожение во Львове экс-главы СНБО Украины, экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия показывает, как разлагается украинская политическая система и конфликтуют старые украинские националисты с новыми, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Парубий был застрелен во Львове в субботу. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена". "Уничтожение Парубия во Львове показывает, как разлагается украинская политическая система изнутри. В киевских радикальных кругах давно идет борьба за власть, влияние и деньги, и этот конфликт выходит на поверхность всё чаще. Старые националисты типа Парубия и (экс-президента Украины Петра - ред.) Порошенко, новые ультрарадикалы вроде (основателя запрещенного в РФ террористического "Азова" Андрея - ред.) Билецкого и "зеленая" группировка ненавидят друг друга, идет война всех против всех", - сказал Сальдо. Губернатор отметил, что истоки произошедшего кроются в самой украинской националистической среде, и выразил мнение, что следствие на Украине будет политически ангажированным, с заранее заданной позицией. "Киевский режим постарается свалить всё на Россию, искать "русский след". Мы понимаем эти игры и видим реальность: когда власть держится на экстремизме и ненависти, она рано или поздно начинает пожирать сама себя", - заключил губернатор Херсонской области.
