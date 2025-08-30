Рейтинг@Mail.ru
Сальдо прокомментировал убийство Парубия
18:29 30.08.2025 (обновлено: 19:23 30.08.2025)
Сальдо прокомментировал убийство Парубия
львов
украина
андрей парубий
владимир сальдо
совет национальной безопасности и обороны украины
верховная рада украины
убийство парубия во львове
ГЕНИЧЕСК, 30 авг - РИА Новости. Уничтожение во Львове экс-главы СНБО Украины, экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия показывает, как разлагается украинская политическая система и конфликтуют старые украинские националисты с новыми, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Парубий был застрелен во Львове в субботу. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена". "Уничтожение Парубия во Львове показывает, как разлагается украинская политическая система изнутри. В киевских радикальных кругах давно идет борьба за власть, влияние и деньги, и этот конфликт выходит на поверхность всё чаще. Старые националисты типа Парубия и (экс-президента Украины Петра - ред.) Порошенко, новые ультрарадикалы вроде (основателя запрещенного в РФ террористического "Азова" Андрея - ред.) Билецкого и "зеленая" группировка ненавидят друг друга, идет война всех против всех", - сказал Сальдо. Губернатор отметил, что истоки произошедшего кроются в самой украинской националистической среде, и выразил мнение, что следствие на Украине будет политически ангажированным, с заранее заданной позицией. "Киевский режим постарается свалить всё на Россию, искать "русский след". Мы понимаем эти игры и видим реальность: когда власть держится на экстремизме и ненависти, она рано или поздно начинает пожирать сама себя", - заключил губернатор Херсонской области.
львов
украина
львов, украина, андрей парубий, владимир сальдо, совет национальной безопасности и обороны украины, верховная рада украины, убийство парубия во львове
Львов, Украина, Андрей Парубий, Владимир Сальдо, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Верховная Рада Украины, Убийство Парубия во Львове
Андрей Парубий
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Андрей Парубий. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 30 авг - РИА Новости. Уничтожение во Львове экс-главы СНБО Украины, экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия показывает, как разлагается украинская политическая система и конфликтуют старые украинские националисты с новыми, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Парубий был застрелен во Львове в субботу. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена".
"Уничтожение Парубия во Львове показывает, как разлагается украинская политическая система изнутри. В киевских радикальных кругах давно идет борьба за власть, влияние и деньги, и этот конфликт выходит на поверхность всё чаще. Старые националисты типа Парубия и (экс-президента Украины Петра - ред.) Порошенко, новые ультрарадикалы вроде (основателя запрещенного в РФ террористического "Азова" Андрея - ред.) Билецкого и "зеленая" группировка ненавидят друг друга, идет война всех против всех", - сказал Сальдо.
Губернатор отметил, что истоки произошедшего кроются в самой украинской националистической среде, и выразил мнение, что следствие на Украине будет политически ангажированным, с заранее заданной позицией.
"Киевский режим постарается свалить всё на Россию, искать "русский след". Мы понимаем эти игры и видим реальность: когда власть держится на экстремизме и ненависти, она рано или поздно начинает пожирать сама себя", - заключил губернатор Херсонской области.
Львов Украина Андрей Парубий Владимир Сальдо Совет национальной безопасности и обороны Украины Верховная Рада Украины Убийство Парубия во Львове
 
 
