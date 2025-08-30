Экс-губернатор Сахалина просил отправить его на СВО

https://ria.ru/20250830/sakhalin-2038449827.html

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, осужденный за взяточничество на 15 лет, просил отправить его на СВО, сказано в материалах дела,... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T04:46:00+03:00

сахалин

хабаровский край

александр хорошавин

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, осужденный за взяточничество на 15 лет, просил отправить его на СВО, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Хорошавин А.В. написал заявление с просьбой направить на СВО", - сказано в документе. Тем не менее пока еще он содержится в одной из колоний Хабаровского края. Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года приговорил Хорошавина по первому уголовному делу за взятки к 13 годам колонии строгого режима. Экс-губернатор также был оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград. Материалы второго уголовного дела о получении взяток были переданы в Южно-Сахалинский городской суд в апреле 2020 года, спустя два года Хорошавина приговорили по совокупности к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 500 миллионов рублей.

сахалин

хабаровский край

сахалин, хабаровский край, александр хорошавин