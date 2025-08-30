Рейтинг@Mail.ru
Экс-губернатор Сахалина просил отправить его на СВО - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:46 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/sakhalin-2038449827.html
Экс-губернатор Сахалина просил отправить его на СВО
Экс-губернатор Сахалина просил отправить его на СВО - РИА Новости, 30.08.2025
Экс-губернатор Сахалина просил отправить его на СВО
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, осужденный за взяточничество на 15 лет, просил отправить его на СВО, сказано в материалах дела,... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T04:46:00+03:00
2025-08-30T04:46:00+03:00
сахалин
хабаровский край
александр хорошавин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153328/70/1533287078_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_12905f72ee8cbde2726a3d79b1c1f71c.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, осужденный за взяточничество на 15 лет, просил отправить его на СВО, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Хорошавин А.В. написал заявление с просьбой направить на СВО", - сказано в документе. Тем не менее пока еще он содержится в одной из колоний Хабаровского края. Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года приговорил Хорошавина по первому уголовному делу за взятки к 13 годам колонии строгого режима. Экс-губернатор также был оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград. Материалы второго уголовного дела о получении взяток были переданы в Южно-Сахалинский городской суд в апреле 2020 года, спустя два года Хорошавина приговорили по совокупности к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 500 миллионов рублей.
https://ria.ru/20250824/opg-2037248792.html
сахалин
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153328/70/1533287078_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_50229f1b9e81427c93b6a1ceec2e085d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сахалин, хабаровский край, александр хорошавин
Сахалин, Хабаровский край, Александр Хорошавин
Экс-губернатор Сахалина просил отправить его на СВО

Экс-губернатор Сахалина Хорошавин просил отправить его на СВО

© РИА Новости / Кирилл Ясько | Перейти в медиабанкБывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин в зале Сахалинского областного суда
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин в зале Сахалинского областного суда - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в медиабанк
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин в зале Сахалинского областного суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, осужденный за взяточничество на 15 лет, просил отправить его на СВО, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Хорошавин А.В. написал заявление с просьбой направить на СВО", - сказано в документе.
Тем не менее пока еще он содержится в одной из колоний Хабаровского края.
Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года приговорил Хорошавина по первому уголовному делу за взятки к 13 годам колонии строгого режима. Экс-губернатор также был оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград. Материалы второго уголовного дела о получении взяток были переданы в Южно-Сахалинский городской суд в апреле 2020 года, спустя два года Хорошавина приговорили по совокупности к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 500 миллионов рублей.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Источник: организатор ОПГ, похищавшей деньги у военных, попросился на СВО
24 августа, 09:27
 
СахалинХабаровский крайАлександр Хорошавин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала