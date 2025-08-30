https://ria.ru/20250830/rubl-2038433747.html
Аналитик раскрыл, как доллар повлияет на рубль в сентябре
Аналитик раскрыл, как доллар повлияет на рубль в сентябре
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Рубль в сентябре продолжит контролируемую девальвацию, повлиять на которую отчасти могут решения Федрезерва США по ставке, которые ослабят доллар, рассказал агентству “Прайм” руководитель отдела аналитических исследований департамента торговых операций "АВИ Кэпитал Дмитрий Александров.Он напомнил, что основные факторы, влияющие на рубль, остаются неизменными. Это и отмена валютных ограничений, и просадка сырьевых рынков, и проблемы в импорте, и геополитика.Оказать влияние могут перемены в риторике ФРС США в пользу смягчения. Если в сентябре американский регулятор снизит ставку, доллар ослабнет, что сделает спад рубля к нему менее выраженным.“Пока мы ожидаем движение к 12,9 рублей в паре с юанем и 92,0 рублей в паре с долларом США на конец года и 11,8 рублей в паре с юанем и 84,8 рублей в паре с долларом США на конец сентября — начало октября”, — заключил Александров.
