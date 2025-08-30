Рейтинг@Mail.ru
Аналитик раскрыл, как доллар повлияет на рубль в сентябре - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/rubl-2038433747.html
Аналитик раскрыл, как доллар повлияет на рубль в сентябре
Аналитик раскрыл, как доллар повлияет на рубль в сентябре - РИА Новости, 30.08.2025
Аналитик раскрыл, как доллар повлияет на рубль в сентябре
Рубль в сентябре продолжит контролируемую девальвацию, повлиять на которую отчасти могут решения Федрезерва США по ставке, которые ослабят доллар, рассказал... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T03:18:00+03:00
2025-08-30T03:18:00+03:00
экономика
сша
дмитрий александров
ави кэпитал
федеральная резервная система сша
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
рубль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152588/67/1525886730_0:91:6000:3466_1920x0_80_0_0_4464e1fea9a5a1e461576c68284dc0fe.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Рубль в сентябре продолжит контролируемую девальвацию, повлиять на которую отчасти могут решения Федрезерва США по ставке, которые ослабят доллар, рассказал агентству “Прайм” руководитель отдела аналитических исследований департамента торговых операций "АВИ Кэпитал Дмитрий Александров.Он напомнил, что основные факторы, влияющие на рубль, остаются неизменными. Это и отмена валютных ограничений, и просадка сырьевых рынков, и проблемы в импорте, и геополитика.Оказать влияние могут перемены в риторике ФРС США в пользу смягчения. Если в сентябре американский регулятор снизит ставку, доллар ослабнет, что сделает спад рубля к нему менее выраженным.“Пока мы ожидаем движение к 12,9 рублей в паре с юанем и 92,0 рублей в паре с долларом США на конец года и 11,8 рублей в паре с юанем и 84,8 рублей в паре с долларом США на конец сентября — начало октября”, — заключил Александров.
https://ria.ru/20250825/stavka-2037103110.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152588/67/1525886730_630:0:5370:3555_1920x0_80_0_0_0a5153cf8fbf811bfbc46c0c36f252e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, дмитрий александров, ави кэпитал, федеральная резервная система сша, ситуация с курсами валют и ценами на нефть, рубль
Экономика, США, Дмитрий Александров, АВИ Кэпитал, Федеральная резервная система США, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Рубль
Аналитик раскрыл, как доллар повлияет на рубль в сентябре

Аналитик Александров: рубль в сентябре продолжит контролируемую девальвацию

© Depositphotos.com / valphotoКурс рубля
Курс рубля - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© Depositphotos.com / valphoto
Курс рубля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Рубль в сентябре продолжит контролируемую девальвацию, повлиять на которую отчасти могут решения Федрезерва США по ставке, которые ослабят доллар, рассказал агентству “Прайм” руководитель отдела аналитических исследований департамента торговых операций "АВИ Кэпитал Дмитрий Александров.
Он напомнил, что основные факторы, влияющие на рубль, остаются неизменными. Это и отмена валютных ограничений, и просадка сырьевых рынков, и проблемы в импорте, и геополитика.
Оказать влияние могут перемены в риторике ФРС США в пользу смягчения. Если в сентябре американский регулятор снизит ставку, доллар ослабнет, что сделает спад рубля к нему менее выраженным.
“Пока мы ожидаем движение к 12,9 рублей в паре с юанем и 92,0 рублей в паре с долларом США на конец года и 11,8 рублей в паре с юанем и 84,8 рублей в паре с долларом США на конец сентября — начало октября”, — заключил Александров.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Экономист раскрыл, какой сигнал Центробанк посылает бизнесу и гражданам
25 августа, 03:15
 
ЭкономикаСШАДмитрий АлександровАВИ КэпиталФедеральная резервная система СШАСитуация с курсами валют и ценами на нефтьРубль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала