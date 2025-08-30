https://ria.ru/20250830/rossiya-2038528964.html
Герасимов заявил о продолжении освобождения территории Запорожской области
Группировка российских войск "Восток" продолжает освобождение территории Запорожской области, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Группировка российских войск "Восток" продолжает освобождение территории Запорожской области, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу."В настоящее время продолжается освобождение территории Запорожской области, где войска группировки взяли под контроль два населенных пункта (Малиновка и Темировка)", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ.
