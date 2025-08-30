https://ria.ru/20250830/rossiya-2038527182.html

ВС России продолжают наступление практически по всей линии фронта

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские военные в ходе специальной военной операции продолжают безостановочное наступление практически по всей линии фронта, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов.В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу."Объединенной группировкой войск продолжается безостановочное наступление практически по всей линии фронта", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны России.

