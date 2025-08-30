Рейтинг@Mail.ru
ВС России продолжают наступление практически по всей линии фронта - РИА Новости, 30.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:00 30.08.2025 (обновлено: 16:08 30.08.2025)
ВС России продолжают наступление практически по всей линии фронта
специальная военная операция на украине
валерий герасимов
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские военные в ходе специальной военной операции продолжают безостановочное наступление практически по всей линии фронта, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов.В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу."Объединенной группировкой войск продолжается безостановочное наступление практически по всей линии фронта", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны России.
россия, валерий герасимов
Россия, Специальная военная операция на Украине, Валерий Герасимов
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российский военнослужащий
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские военные в ходе специальной военной операции продолжают безостановочное наступление практически по всей линии фронта, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов.
В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу.
"Объединенной группировкой войск продолжается безостановочное наступление практически по всей линии фронта", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.08.2025
Специальная военная операция на Украине Россия Валерий Герасимов
 
 
