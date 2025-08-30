https://ria.ru/20250830/rossiya-2038425407.html

Более 40 экспертов "Росатома" представили разработки на "Технопроме-2025"

2025-08-30T10:00:00+03:00

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Более 40 экспертов госкорпорации "Росатом" представили разработки в области атомной энергетики, термоядерного синтеза, новых материалов, медицины и цифровых технологий на XII Международном форуме технологического развития "Технопром-2025", сообщает пресс-служба госкорпорации.Заместитель генерального директора по науке и стратегии госкорпорации "Росатом" Юрий Оленин на пленарном заседании форума представил комплексный подход к подготовке кадров."Мы выстраиваем сквозную систему подготовки кадров: от детского сада до предприятия. Уже со 2-3 курсов принимаем одаренных студентов на работу и платим им заработную плату. Отдельно бы выделил наше отношение к экспорту ядерных технологий – через создание в странах-партнерах профессиональной элиты, которая знала бы о российских достижениях и создавала бы условия для будущего сотрудничества", - отметил он.В центре почти всех дискуссий форума фигурировал национальный проект "Новые атомные и энергетические технологии"."Данный нацпроект входит в перечень ключевых инициатив, обеспечивающих технологическое лидерство России. Роль "Росатома" – обеспечение лидерской позиции в мировой атомной энергетике. Мы планируем первыми в мире продемонстрировать замыкание ядерного топливного цикла в рамках проекта "Прорыв". Без мощной исследовательской базы развитие энергосистем четвертого поколения невозможно — именно поэтому в Димитровграде мы строим реактор МБИР, который позволит проводить уникальные исследования топлива и новых материалов", - рассказала директор по управлению научно-техническими программами и проектами "Росатома" Наталья Ильина.Она добавила, что материалы — это база для всех проектов корпорации и драйвер не только для атомной энергетики, но и для смежных отраслей: авиации, судостроения, где требуются более легкие и прочные решения."Отдельный проект — получение новых элементов — наглядно демонстрирует лидерство российской научной школы. Совместно с Курчатовским институтом мы разработали концепцию и готовимся к созданию токамака с реакторными технологиями (ТРТ). Нельзя не отметить важность привлечения, воспитания новых кадров. Для этого уже сформирована комплексная программа кадрового обеспечения", - отметила Ильина.Несмотря на внешние ограничения сохраняется международное сотрудничество. В подтверждение этого заместитель генерального директора по финансовой и операционной деятельности ООО "Лидер консорциума "МЦИ МБИР" Максим Дранов рассказал о формировании научной программы исследований с участием иностранных партнеров на МБИР. Он отметил, что в этом году к консорциуму присоединился Узбекистан, ведутся переговоры с другими странами Большой Азии."В этих странах активно развиваются атомные технологии поколения IV и наблюдается большая заинтересованность в проведении исследований на быстрых исследовательских реакторах. Мы сегодня достаточно близко стоим к подписанию соглашения о присоединении. До конца 2025 года надеемся, что это реализуем", – отметил он.Особое внимание на "Технопроме" традиционно уделили материалам нового поколения. Ученые "Росатома" в своих выступлениях особый акцент сделали на аддитивных технологиях и цифровизации. В частности, атомщики создали целую линейку оборудования для печати конструкционных материалов и виртуальный принтер, позволяющий предсказывать свойства изделий до их физического производства. Как отметил научный руководитель приоритетного направления научно-технологического развития "Материалы и технологии" госкорпорации "Росатом", первый заместитель директора частного учреждения "Наука и инновации" (входит в "Росатом") Алексей Дуб, разработки уже сегодня позволяют создавать компоненты для авиации и атомной отрасли с гарантированными характеристиками."Они также найдут свое применение в исследовательском жидкосолевом реакторе – к 2030 году на площадке Горно-химического комбината (входит в дивизион “Экологические решения” “Росатома”) планируется завершить первый этап строительства и установить основное оборудование реакторной установки. Эта установка откроет новые возможности в замыкании ядерного топливного цикла в части сжигания минорных актинидов, особенно кюрия", - рассказал он.Уделили внимание на площадке "Технопрома" и вопросам выстраивания эффективного взаимодействия государства, науки и бизнеса. Руководитель направления научно-технического сотрудничества – директор по перспективным направлениям госкорпорации "Росатом" Екатерина Чабан отметила, что развитие исследовательской мысли, достижение технологического лидерства, укрепление суверенитета страны невозможны без тесного сотрудничества институтов власти, научного сообщества и индустрии."Сегодня мы в “Росатоме” учимся формировать технологические запросы, ставить долгосрочные задачи. Мы привыкли работать с наукоемкими проектами, в которых наука “вшита внутри”. Прогнозировать, четко понимать наперед, как именно будет решена научная задача, с помощью каких инструментов, не так просто. Сегодня нам не хватает именно институционального подхода. У каждой из отраслей, конечно, есть свои инструменты поддержки, а синхронизированных мер, которые оказывают синергетический эффект, пока нет. И такой институциональный подход очень важен и нужен", – подчеркнула она.XII Международный форум технологического развития "Технопром-2025" проходит в Новосибирске с 27 по 30 августа 2025 года. Главной целью мероприятия является организация широкого обсуждения комплекса мер, обеспечивающих технологический прорыв: ускоренное внедрение в экономику результатов научных исследований, кадровое обеспечение приоритетных отраслей, увеличение инвестиций в сферу науки со стороны государства и бизнеса, вовлечение талантливой молодежи в научную, научно-технологическую и инновационную деятельность.

