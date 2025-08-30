https://ria.ru/20250830/rossija-2038453243.html

В России с 1 сентября запретят передавать сим-карты третьим лицам

В России с 1 сентября запретят передавать сим-карты третьим лицам - РИА Новости, 30.08.2025

В России с 1 сентября запретят передавать сим-карты третьим лицам

С 1 сентября в России нельзя делиться сим-картами с третьими лицами, штрафы за нарушение запрета могут достигать до 200 тысяч рублей, с этой даты... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T05:44:00+03:00

2025-08-30T05:44:00+03:00

2025-08-30T05:44:00+03:00

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149790/86/1497908666_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_a80941aa36243f10f837147b2967f979.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. С 1 сентября в России нельзя делиться сим-картами с третьими лицами, штрафы за нарушение запрета могут достигать до 200 тысяч рублей, с этой даты соответствующая норма закона вступит в силу. Так, устанавливается штраф от 30 до 50 тысяч рублей для граждан за передачу пользователем абонентского номера, выделенного ему на основании договора, иному лицу, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. Индивидуальным предпринимателям за правонарушение грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей, а юридическим лицам - от 100 до 200 тысяч. Передавать сим-карты можно только членам семьи и близким родственникам. При этом не является административным правонарушением безвозмездная кратковременная передача абонентского номера в пользование в рамках указанного договора иному лицу для получения таким лицом услуг связи в личных целях. Кроме того, с 1 сентября россияне будут вправе передавать свой сотовый номер представителям госорганов и экстренных оперативных служб при исполнении служебных обязанностей.

https://ria.ru/20250826/kamery-2037569279.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия