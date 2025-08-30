https://ria.ru/20250830/rossija-2038437589.html

Путин выразил признательность КНР за сохранение мемориалов советских бойцов

Путин выразил признательность КНР за сохранение мемориалов советских бойцов - РИА Новости, 30.08.2025

Путин выразил признательность КНР за сохранение мемориалов советских бойцов

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия признательна Китаю за бережное сохранение мемориалов бойцов Красной армии. РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T01:41:00+03:00

2025-08-30T01:41:00+03:00

2025-08-30T01:41:00+03:00

россия

китай

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия признательна Китаю за бережное сохранение мемориалов бойцов Красной армии. "Признательны китайской стороне за бережное сохранение мемориалов бойцам Красной армии, отдавшим жизни в боях за освобождение Китая", - отметил Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа накануне своего визита в Китай, текст опубликован на сайте Кремля. "Наш долг – всегда чтить священную память соотечественников, которые показали пример подлинного патриотизма и мужества, выдержали все испытания и разбили мощных и жестоких врагов. С глубоким уважением относимся ко всем ветеранам, к тем, кто пал смертью храбрых за свободу будущих поколений и независимость наших стран", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20250830/putin-2038437121.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, владимир путин