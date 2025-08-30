Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил признательность КНР за сохранение мемориалов советских бойцов - РИА Новости, 30.08.2025
01:41 30.08.2025
Путин выразил признательность КНР за сохранение мемориалов советских бойцов
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия признательна Китаю за бережное сохранение мемориалов бойцов Красной армии. "Признательны китайской стороне за бережное сохранение мемориалов бойцам Красной армии, отдавшим жизни в боях за освобождение Китая", - отметил Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа накануне своего визита в Китай, текст опубликован на сайте Кремля. "Наш долг – всегда чтить священную память соотечественников, которые показали пример подлинного патриотизма и мужества, выдержали все испытания и разбили мощных и жестоких врагов. С глубоким уважением относимся ко всем ветеранам, к тем, кто пал смертью храбрых за свободу будущих поколений и независимость наших стран", - добавил глава государства.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия признательна Китаю за бережное сохранение мемориалов бойцов Красной армии.
"Признательны китайской стороне за бережное сохранение мемориалов бойцам Красной армии, отдавшим жизни в боях за освобождение Китая", - отметил Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа накануне своего визита в Китай, текст опубликован на сайте Кремля.
"Наш долг – всегда чтить священную память соотечественников, которые показали пример подлинного патриотизма и мужества, выдержали все испытания и разбили мощных и жестоких врагов. С глубоким уважением относимся ко всем ветеранам, к тем, кто пал смертью храбрых за свободу будущих поколений и независимость наших стран", - добавил глава государства.
Владимир Путин и Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Путин назвал Си Цзиньпина другом
01:39
 
РоссияКитайВладимир Путин
 
 
