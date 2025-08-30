https://ria.ru/20250830/rossija-2038437589.html
Путин выразил признательность КНР за сохранение мемориалов советских бойцов
Путин выразил признательность КНР за сохранение мемориалов советских бойцов - РИА Новости, 30.08.2025
Путин выразил признательность КНР за сохранение мемориалов советских бойцов
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия признательна Китаю за бережное сохранение мемориалов бойцов Красной армии. РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T01:41:00+03:00
2025-08-30T01:41:00+03:00
2025-08-30T01:41:00+03:00
россия
китай
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия признательна Китаю за бережное сохранение мемориалов бойцов Красной армии. "Признательны китайской стороне за бережное сохранение мемориалов бойцам Красной армии, отдавшим жизни в боях за освобождение Китая", - отметил Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа накануне своего визита в Китай, текст опубликован на сайте Кремля. "Наш долг – всегда чтить священную память соотечественников, которые показали пример подлинного патриотизма и мужества, выдержали все испытания и разбили мощных и жестоких врагов. С глубоким уважением относимся ко всем ветеранам, к тем, кто пал смертью храбрых за свободу будущих поколений и независимость наших стран", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20250830/putin-2038437121.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_455fd877910cdf93b84a4b4c653573db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, владимир путин
Россия, Китай, Владимир Путин
Путин выразил признательность КНР за сохранение мемориалов советских бойцов
Путин: Россия признательна Китаю за бережное сохранение мемориалов Красной армии