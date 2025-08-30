Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор примет дополнительные меры по профилактике краснухи - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:39 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/rospotrebnadzor-2038492162.html
Роспотребнадзор примет дополнительные меры по профилактике краснухи
Роспотребнадзор примет дополнительные меры по профилактике краснухи - РИА Новости, 30.08.2025
Роспотребнадзор примет дополнительные меры по профилактике краснухи
Роспотребнадзор организует дополнительные мероприятия по профилактике краснухи на территории РФ для формирования коллективного иммунитета к заболеванию,... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T12:39:00+03:00
2025-08-30T12:39:00+03:00
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154989/43/1549894333_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_49977701121fb7e856cc39b5670b3579.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор организует дополнительные мероприятия по профилактике краснухи на территории РФ для формирования коллективного иммунитета к заболеванию, сообщили в пресс-службе ведомства. "Роспотребнадзор организует дополнительные мероприятия по профилактике краснухи на территории Российской Федерации, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ зарегистрировано Минюстом. Цель документа - сформировать устойчивый коллективный иммунитет к краснухе в России за счёт проведения подчищающей иммунизации, а также усилить противоэпидемическую и профилактическую работу в очагах заболевания и активизировать информирование граждан о мерах профилактики и преимуществах вакцинации", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что прививками предлагается охватить детей и женщин фертильного возраста, которые не привиты против краснухи, привиты однократно, не имеют сведений о прививках или ранее не болели краснухой. "В документе руководителям высших исполнительных органов власти субъектов РФ в период с 1 октября 2025 года по 31 декабря 2026 года рекомендуется организовать в регионах проведение подчищающей иммунизации против краснухи", - добавили в пресс-службе. Роспотребнадзор уточняет, что в настоящее время ситуация по заболеваемости краснухой в Российской Федерации стабильная и контролируемая. С мая отмечается снижение заболеваемости более чем в 2 раза. Болеют краснухой преимущественно не привитые против данной инфекции лица.
https://ria.ru/20250830/rospotrebnadzor-2038478909.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154989/43/1549894333_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_7b168b13eae04af665f54e53b5ad076d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор примет дополнительные меры по профилактике краснухи

Роспотребнадзор организует дополнительные мероприятия по профилактике краснухи

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМедик готовит шприц с вакциной
Медик готовит шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Медик готовит шприц с вакциной. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор организует дополнительные мероприятия по профилактике краснухи на территории РФ для формирования коллективного иммунитета к заболеванию, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Роспотребнадзор организует дополнительные мероприятия по профилактике краснухи на территории Российской Федерации, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ зарегистрировано Минюстом. Цель документа - сформировать устойчивый коллективный иммунитет к краснухе в России за счёт проведения подчищающей иммунизации, а также усилить противоэпидемическую и профилактическую работу в очагах заболевания и активизировать информирование граждан о мерах профилактики и преимуществах вакцинации", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что прививками предлагается охватить детей и женщин фертильного возраста, которые не привиты против краснухи, привиты однократно, не имеют сведений о прививках или ранее не болели краснухой.
"В документе руководителям высших исполнительных органов власти субъектов РФ в период с 1 октября 2025 года по 31 декабря 2026 года рекомендуется организовать в регионах проведение подчищающей иммунизации против краснухи", - добавили в пресс-службе.
Роспотребнадзор уточняет, что в настоящее время ситуация по заболеваемости краснухой в Российской Федерации стабильная и контролируемая. С мая отмечается снижение заболеваемости более чем в 2 раза. Болеют краснухой преимущественно не привитые против данной инфекции лица.
Комар - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Роспотребнадзор оценил риск распространения лихорадки чикунгунья в России
11:23
 
Здоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала