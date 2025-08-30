https://ria.ru/20250830/rospotrebnadzor-2038492162.html

Роспотребнадзор примет дополнительные меры по профилактике краснухи

Роспотребнадзор примет дополнительные меры по профилактике краснухи - РИА Новости, 30.08.2025

Роспотребнадзор примет дополнительные меры по профилактике краснухи

Роспотребнадзор организует дополнительные мероприятия по профилактике краснухи на территории РФ для формирования коллективного иммунитета к заболеванию,... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T12:39:00+03:00

2025-08-30T12:39:00+03:00

2025-08-30T12:39:00+03:00

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154989/43/1549894333_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_49977701121fb7e856cc39b5670b3579.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор организует дополнительные мероприятия по профилактике краснухи на территории РФ для формирования коллективного иммунитета к заболеванию, сообщили в пресс-службе ведомства. "Роспотребнадзор организует дополнительные мероприятия по профилактике краснухи на территории Российской Федерации, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ зарегистрировано Минюстом. Цель документа - сформировать устойчивый коллективный иммунитет к краснухе в России за счёт проведения подчищающей иммунизации, а также усилить противоэпидемическую и профилактическую работу в очагах заболевания и активизировать информирование граждан о мерах профилактики и преимуществах вакцинации", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что прививками предлагается охватить детей и женщин фертильного возраста, которые не привиты против краснухи, привиты однократно, не имеют сведений о прививках или ранее не болели краснухой. "В документе руководителям высших исполнительных органов власти субъектов РФ в период с 1 октября 2025 года по 31 декабря 2026 года рекомендуется организовать в регионах проведение подчищающей иммунизации против краснухи", - добавили в пресс-службе. Роспотребнадзор уточняет, что в настоящее время ситуация по заболеваемости краснухой в Российской Федерации стабильная и контролируемая. С мая отмечается снижение заболеваемости более чем в 2 раза. Болеют краснухой преимущественно не привитые против данной инфекции лица.

https://ria.ru/20250830/rospotrebnadzor-2038478909.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)