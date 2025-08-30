Роспотребнадзор примет дополнительные меры по профилактике краснухи

https://ria.ru/20250830/rospotrebnadzor-2038492162.html
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор организует дополнительные мероприятия по профилактике краснухи на территории РФ для формирования коллективного иммунитета к заболеванию, сообщили в пресс-службе ведомства. "Роспотребнадзор организует дополнительные мероприятия по профилактике краснухи на территории Российской Федерации, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ зарегистрировано Минюстом. Цель документа - сформировать устойчивый коллективный иммунитет к краснухе в России за счёт проведения подчищающей иммунизации, а также усилить противоэпидемическую и профилактическую работу в очагах заболевания и активизировать информирование граждан о мерах профилактики и преимуществах вакцинации", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что прививками предлагается охватить детей и женщин фертильного возраста, которые не привиты против краснухи, привиты однократно, не имеют сведений о прививках или ранее не болели краснухой. "В документе руководителям высших исполнительных органов власти субъектов РФ в период с 1 октября 2025 года по 31 декабря 2026 года рекомендуется организовать в регионах проведение подчищающей иммунизации против краснухи", - добавили в пресс-службе. Роспотребнадзор уточняет, что в настоящее время ситуация по заболеваемости краснухой в Российской Федерации стабильная и контролируемая. С мая отмечается снижение заболеваемости более чем в 2 раза. Болеют краснухой преимущественно не привитые против данной инфекции лица.
