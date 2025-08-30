Рейтинг@Mail.ru
"Роснефть" разработала технологию обнаружения нефтяных пятен
15:37 30.08.2025
"Роснефть" разработала технологию обнаружения нефтяных пятен
"Роснефть" разработала технологию обнаружения нефтяных пятен
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Ученые "Роснефти" разработали технологию обнаружения нефтяных пятен, сообщила компания. "Ученые "Роснефти" разработали инновационную технологию обнаружения нефтяных пятен, которая позволит существенно повысить эффективность природоохранных мероприятий в нефтяном комплексе. Новая технология позволяет с высокой точностью различать естественные водоемы и нефтяные пятна", — уточнили в пресс-службе.Как отмечается, за первое полугодие на объектах "Роснефти" не допустили ни одного случая выброса нефти, газа или воды на поверхность при бурении скважин. Также проводились замены промысловых трубопроводов для минимизации разливов нефти и нефтепродуктов. "В результате проведения мероприятий по предотвращению аварий в 1 полугодии 2025 года на предприятиях компании уменьшилось количество происшествий, связанных с безопасностью технологических процессов", — добавили в Роснефти.Так, по сравнению с первым полугодием 2024 года частота происшествий, связанных с разгерметизацией оборудования с тяжелыми последствиями первого уровня (PSER-1), снизилась на 52 процента, второго уровня (PSER-2) — на 22 процента.
Стенд компании "Роснефть". Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Ученые "Роснефти" разработали технологию обнаружения нефтяных пятен, сообщила компания.
"Ученые "Роснефти" разработали инновационную технологию обнаружения нефтяных пятен, которая позволит существенно повысить эффективность природоохранных мероприятий в нефтяном комплексе. Новая технология позволяет с высокой точностью различать естественные водоемы и нефтяные пятна", — уточнили в пресс-службе.

Как отмечается, за первое полугодие на объектах "Роснефти" не допустили ни одного случая выброса нефти, газа или воды на поверхность при бурении скважин. Также проводились замены промысловых трубопроводов для минимизации разливов нефти и нефтепродуктов.
"В результате проведения мероприятий по предотвращению аварий в 1 полугодии 2025 года на предприятиях компании уменьшилось количество происшествий, связанных с безопасностью технологических процессов", — добавили в Роснефти.
Так, по сравнению с первым полугодием 2024 года частота происшествий, связанных с разгерметизацией оборудования с тяжелыми последствиями первого уровня (PSER-1), снизилась на 52 процента, второго уровня (PSER-2) — на 22 процента.
