Росавиация разбирается в инциденте на рейсе Анталья - Москва
00:09 30.08.2025 (обновлено: 00:41 30.08.2025)
https://ria.ru/20250830/rosaviatsija-2038430749.html
Росавиация разбирается в инциденте на рейсе Анталья - Москва
Росавиация разбирается в инциденте на рейсе Анталья - Москва
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Росавиация проводит расследование инцидента, который произошел на рейсе Анталья — Москва турецкой авиакомпании Southwind Airlines из-за сообщений о задержке пассажиров на борту и неисправных кондиционерах, сообщил в своем Telegram-канале представитель ведомства Артем Кореняко.Согласно информации в СМИ, пассажиры рейса Анталья — Москва находились на борту около двух часов, при этом системы кондиционирования воздуха не функционировали, и к самолету была вызвана машина скорой помощи. "Мы направили запрос авиаперевозчику с требованием оперативно предоставить отчёт о случившемся и предпринятых мерах, чтобы предотвратить подобное в будущем. Исходя из полученного ответа, мы примем решение о необходимости взаимодействия с авиационными властями Турции", — говорится в сообщении Росавиации. По словам Кореняко, инцидент касается рейса STW011, который изначально должен был вылететь в Москву 27 августа в 19:05, однако фактически отправился в российскую столицу в 21:14 по московскому времени.
Росавиация разбирается в инциденте на рейсе Анталья - Москва

Росавиация разбирается в инциденте на рейсе Анталья - Москва Southwind Airlines

Пассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Пассажиры в аэропорту . Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Росавиация проводит расследование инцидента, который произошел на рейсе Анталья — Москва турецкой авиакомпании Southwind Airlines из-за сообщений о задержке пассажиров на борту и неисправных кондиционерах, сообщил в своем Telegram-канале представитель ведомства Артем Кореняко.
Согласно информации в СМИ, пассажиры рейса Анталья — Москва находились на борту около двух часов, при этом системы кондиционирования воздуха не функционировали, и к самолету была вызвана машина скорой помощи.
"Мы направили запрос авиаперевозчику с требованием оперативно предоставить отчёт о случившемся и предпринятых мерах, чтобы предотвратить подобное в будущем. Исходя из полученного ответа, мы примем решение о необходимости взаимодействия с авиационными властями Турции", — говорится в сообщении Росавиации.
По словам Кореняко, инцидент касается рейса STW011, который изначально должен был вылететь в Москву 27 августа в 19:05, однако фактически отправился в российскую столицу в 21:14 по московскому времени.
Москва Анталья (провинция) Россия Артем Кореняко Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
