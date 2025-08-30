https://ria.ru/20250830/rosaviatsija-2038430749.html

Росавиация разбирается в инциденте на рейсе Анталья - Москва

Росавиация разбирается в инциденте на рейсе Анталья - Москва - РИА Новости, 30.08.2025

Росавиация разбирается в инциденте на рейсе Анталья - Москва

Росавиация проводит расследование инцидента, который произошел на рейсе Анталья — Москва турецкой авиакомпании Southwind Airlines из-за сообщений о задержке... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T00:09:00+03:00

2025-08-30T00:09:00+03:00

2025-08-30T00:41:00+03:00

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Росавиация проводит расследование инцидента, который произошел на рейсе Анталья — Москва турецкой авиакомпании Southwind Airlines из-за сообщений о задержке пассажиров на борту и неисправных кондиционерах, сообщил в своем Telegram-канале представитель ведомства Артем Кореняко.Согласно информации в СМИ, пассажиры рейса Анталья — Москва находились на борту около двух часов, при этом системы кондиционирования воздуха не функционировали, и к самолету была вызвана машина скорой помощи. "Мы направили запрос авиаперевозчику с требованием оперативно предоставить отчёт о случившемся и предпринятых мерах, чтобы предотвратить подобное в будущем. Исходя из полученного ответа, мы примем решение о необходимости взаимодействия с авиационными властями Турции", — говорится в сообщении Росавиации. По словам Кореняко, инцидент касается рейса STW011, который изначально должен был вылететь в Москву 27 августа в 19:05, однако фактически отправился в российскую столицу в 21:14 по московскому времени.

