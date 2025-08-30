Рейтинг@Mail.ru
Рогов: ВС России нанесли удар по цеху завода "Мотор Сич" в Запорожье - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:30 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/rogov-2038510030.html
Рогов: ВС России нанесли удар по цеху завода "Мотор Сич" в Запорожье
Рогов: ВС России нанесли удар по цеху завода "Мотор Сич" в Запорожье - РИА Новости, 30.08.2025
Рогов: ВС России нанесли удар по цеху завода "Мотор Сич" в Запорожье
Нанесен удар по заводу "Мотор Сич" в подконтрольном киевским властям городе Запорожье, поврежден цех, работавший для ВСУ, с резервуаром авиатоплива, сообщил РИА РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T14:30:00+03:00
2025-08-30T14:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир рогов
россия
запорожье
запорожская область
мотор сич
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030830249_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f88cfe53ee169d5665a9c884f0b985b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Нанесен удар по заводу "Мотор Сич" в подконтрольном киевским властям городе Запорожье, поврежден цех, работавший для ВСУ, с резервуаром авиатоплива, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее украинские СМИ сообщили, что минувшей ночью в Запорожье прозвучала серия взрывов. "Ударом разрушен 34-й цех завода "Мотор Сич", где расположены резервуары с авиатопливом для проведения испытаний авиадвигателей, используемых ВСУ", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, также нанесен удар по подстанции "Запорожская", которая обеспечивали электричеством ряд заводов города, используемых ВСУ для производства военной продукции. "Выведены из строя несколько трансформаторов и сопутствующие оборудование", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250821/gosduma-2036650338.html
россия
запорожье
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030830249_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_49f6c6f525b9fd3346c374fd448b7b67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир рогов, россия, запорожье, запорожская область, мотор сич, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Россия, Запорожье, Запорожская область, Мотор Сич, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Рогов: ВС России нанесли удар по цеху завода "Мотор Сич" в Запорожье

ВС РФ ударили по цеху завода "Мотор Сич" в Запорожье, который работал для ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО
Боевая работа расчета РСЗО - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Нанесен удар по заводу "Мотор Сич" в подконтрольном киевским властям городе Запорожье, поврежден цех, работавший для ВСУ, с резервуаром авиатоплива, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее украинские СМИ сообщили, что минувшей ночью в Запорожье прозвучала серия взрывов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Ударом разрушен 34-й цех завода "Мотор Сич", где расположены резервуары с авиатопливом для проведения испытаний авиадвигателей, используемых ВСУ", - сказал Рогов.
Кроме того, по его словам, также нанесен удар по подстанции "Запорожская", которая обеспечивали электричеством ряд заводов города, используемых ВСУ для производства военной продукции.
"Выведены из строя несколько трансформаторов и сопутствующие оборудование", - сказал Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
В Госдуме обвинили Зеленского в сокрытии реальных потерь ВСУ
21 августа, 09:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговРоссияЗапорожьеЗапорожская областьМотор СичВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала