В Астраханской области опрокинулось судно с пассажирами
13:14 30.08.2025 (обновлено: 13:23 30.08.2025)
В Астраханской области опрокинулось судно с пассажирами
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг - РИА Новости. Судно с пассажирами опрокинулось в акватории реки Енотаевка в Астраханской области, пострадал ребенок, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. "Следствием установлено, что 29 августа 2025 года судоводитель, управляя маломерным судном с лодочным мотором "Казанка" с пассажирами, в том числе несовершеннолетней, допустил опрокидывание судна в акватории реки Енотаевка вблизи села Фёдоровка Енотаевского района Астраханской области", - говорится в сообщении. В результате инцидента девочка 2020 года рождения получила тяжкие травмы. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг - РИА Новости. Судно с пассажирами опрокинулось в акватории реки Енотаевка в Астраханской области, пострадал ребенок, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
"Следствием установлено, что 29 августа 2025 года судоводитель, управляя маломерным судном с лодочным мотором "Казанка" с пассажирами, в том числе несовершеннолетней, допустил опрокидывание судна в акватории реки Енотаевка вблизи села Фёдоровка Енотаевского района Астраханской области", - говорится в сообщении.
В результате инцидента девочка 2020 года рождения получила тяжкие травмы.
Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном.
