В Астраханской области опрокинулось судно с пассажирами
происшествия
астраханская область
россия
енотаевский район
следственный комитет россии (ск рф)
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг - РИА Новости. Судно с пассажирами опрокинулось в акватории реки Енотаевка в Астраханской области, пострадал ребенок, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. "Следствием установлено, что 29 августа 2025 года судоводитель, управляя маломерным судном с лодочным мотором "Казанка" с пассажирами, в том числе несовершеннолетней, допустил опрокидывание судна в акватории реки Енотаевка вблизи села Фёдоровка Енотаевского района Астраханской области", - говорится в сообщении. В результате инцидента девочка 2020 года рождения получила тяжкие травмы. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном.
