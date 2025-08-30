https://ria.ru/20250830/reka-2038500577.html

В Астраханской области опрокинулось судно с пассажирами

В Астраханской области опрокинулось судно с пассажирами - РИА Новости, 30.08.2025

В Астраханской области опрокинулось судно с пассажирами

Судно с пассажирами опрокинулось в акватории реки Енотаевка в Астраханской области, пострадал ребенок, сообщает Западное межрегиональное следственное управление РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T13:14:00+03:00

2025-08-30T13:14:00+03:00

2025-08-30T13:23:00+03:00

происшествия

астраханская область

россия

енотаевский район

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038501212_0:51:1175:712_1920x0_80_0_0_90a503d3ccd42594d2872d64f33e81d2.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг - РИА Новости. Судно с пассажирами опрокинулось в акватории реки Енотаевка в Астраханской области, пострадал ребенок, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. "Следствием установлено, что 29 августа 2025 года судоводитель, управляя маломерным судном с лодочным мотором "Казанка" с пассажирами, в том числе несовершеннолетней, допустил опрокидывание судна в акватории реки Енотаевка вблизи села Фёдоровка Енотаевского района Астраханской области", - говорится в сообщении. В результате инцидента девочка 2020 года рождения получила тяжкие травмы. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном.

https://ria.ru/20250830/tuva-2038482782.html

астраханская область

россия

енотаевский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, астраханская область, россия, енотаевский район, следственный комитет россии (ск рф)