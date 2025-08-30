SR Space продолжает разработку многоразовой ракеты, заявил гендиректор

https://ria.ru/20250830/raketa-2038447163.html
2025-08-30T03:42:00+03:00
общество
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Частная компания SR Space, несмотря на решение суда о её банкротстве, продолжает разработку многоразовой ракеты, сейчас в проработке находится план лётных испытаний её возвращаемой первой ступени, сообщил РИА Новости гендиректор компании Олег Мансуров. "Система возврата первой ступени находится в проработке, готовится план лётных испытаний", - сказал Мансуров. Он отметил, что компания разрабатывает лёгкую многоразовую ракету, способную снизить стоимость запусков минимум в три раза за счёт возвращаемой первой ступени. На данный момент уже успешно проведены проливочные и огневые испытания основных агрегатов многоразового ракетного двигателя. Мансуров отметил, что это одни из первых испытаний в истории частной отечественной космонавтики в нашей стране. "Баллистические расчёты показали преимущества использования композитного корпуса и выбранной конструкции", - добавил он. Ранее стало известно, что суд признал SR Space банкротом. Мансуров ранее сообщил РИА Новости, что холдинг будет добиваться отмены решения, а как только задолженность будет погашена, дело о банкротстве будет прекращено. SR Space — российский аэрокосмический холдинг, дочерние компании которого специализируются на работе с большими данными, создании и пусках сверхлёгких ракет-носителей и малых космических аппаратов, а также формировании группировок спутников для ДЗЗ, мониторинга экологии и климата, в том числе парниковых газов, обеспечению спутниковой связи для IoT-решений.
