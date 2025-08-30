https://ria.ru/20250830/putin-2038592457.html

Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Путин поздравил Лукашенко с днем рождения - РИА Новости, 30.08.2025

Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко, отметив, что своей многолетней деятельностью на посту главы государства он... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T23:29:00+03:00

2025-08-30T23:29:00+03:00

2025-08-30T23:47:00+03:00

владимир путин

александр лукашенко

россия

белоруссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015935273_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_726b9c5243a052272aeabb4f984e7ca7.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко, отметив, что своей многолетней деятельностью на посту главы государства он снискал искреннее уважение и у белорусских граждан, и у россиян, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Лукашенко 30 августа исполнился 71 год."Уважаемый Александр Григорьевич, сердечно поздравляю Вас с Днем рождения. Своей многолетней деятельностью на посту главы государства Вы снискали искреннее уважение и у белорусских граждан, и у россиян", - говорится в поздравлении.Путин также отметил личный вклад Лукашенко в развитие дружественных отношений и многопланового сотрудничества между Россией и Белоруссией, в защиту общих законных интересов Москвы и Минска на международной арене.Президент РФ добавил, что дорожит добрыми, товарищескими отношениями, позволяющими откровенно и обстоятельно обсуждать самые сложные вопросы и принимать взвешенные, дальновидные решения, в полной мере отвечающие интересам братских народов двух стран."Мы, конечно, продолжим конструктивный, содержательный диалог и тесную совместную работу по дальнейшему наращиванию двусторонних связей на всех направлениях, а также по упрочению институтов Союзного государства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве", - подчеркнул Путин.Президент России также пожелал лидеру Белоруссии доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов.

https://ria.ru/20250830/lukashenko-2038468147.html

https://ria.ru/20250825/belorussiya-2037488001.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия