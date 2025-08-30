https://ria.ru/20250830/putin-2038577139.html

"Путин поставит на место": в Турции ответили на выпад НАТО в адрес России

"Путин поставит на место": в Турции ответили на выпад НАТО в адрес России - РИА Новости, 30.08.2025

"Путин поставит на место": в Турции ответили на выпад НАТО в адрес России

Читатели турецкого издания Haber7 резко отреагировали на обвинения Генерального секретаря НАТО Марка Рютте в адрес Росси в якобы повреждении дипмиссии ЕС в... РИА Новости, 30.08.2025

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 резко отреагировали на обвинения Генерального секретаря НАТО Марка Рютте в адрес Росси в якобы повреждении дипмиссии ЕС в Киеве "в результате российского удара"."Путин их красиво поставит на место", — написал один комментатор."Турция ни за что и никогда не должна отправлять войска на Украину только потому, что этого хочет НАТО", — подчеркнул другой."Почему общество шарлатанов под названием "НАТО" сразу видит Россию, но не видит Израиль?" — возмутился еще один пользователь."НАТО, из-за вас же и начался конфликт. Если бы НАТО никто не платил, большинства войн не было бы", — заключили читатели.Официальный представитель МИД Мария Захарова в четверг отмечала, что власти ЕС и приближенные к ним СМИ поднимают шумиху относительно якобы российских атак на гражданские объекты на Украине, но игнорируют систематические обстрелы ВСУ гражданской инфраструктуры в России и теракты, совершаемые киевским режимом.Министерство обороны ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям, удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства противника.

