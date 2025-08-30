Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил обеспечить международное сотрудничество по охране птиц - РИА Новости, 30.08.2025
18:33 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/putin-2038558076.html
Путин поручил обеспечить международное сотрудничество по охране птиц
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить международное сотрудничество по вопросам охраны прилетающих на территорию России водоплавающих птиц и сохранения их популяций. Путин утвердил перечень поручений по вопросам охраны водоплавающих птиц и водно-болотных угодий, являющихся местами их отдыха и обитания, он опубликован на сайте Кремля. "При участии МИДа России обеспечить международное сотрудничество по вопросам охраны прилетающих на территорию Российской Федерации водоплавающих птиц, сохранения их популяций, предусмотрев обмен необходимой информацией в этой сфере и подписание (обновление) соответствующих двусторонних соглашений", - говорится в тексте поручений. Доклад по вопросу необходимо представить до 1 декабря 2025 года. Кроме того, МИД России поручено до 1 октября текущего года проинформировать государства - стороны Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 года о причинах ее денонсации Российской Федерацией и об обеспечении достижения целей этой конвенции на территории Российской Федерации в соответствии с национальным законодательством. Ответственным за выполнение поручения назначен глава МИД РФ Сергей Лавров.
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить международное сотрудничество по вопросам охраны прилетающих на территорию России водоплавающих птиц и сохранения их популяций.
Путин утвердил перечень поручений по вопросам охраны водоплавающих птиц и водно-болотных угодий, являющихся местами их отдыха и обитания, он опубликован на сайте Кремля.
Путин поручил создать систему учета водоплавающих птиц
Вчера, 18:17
"При участии МИДа России обеспечить международное сотрудничество по вопросам охраны прилетающих на территорию Российской Федерации водоплавающих птиц, сохранения их популяций, предусмотрев обмен необходимой информацией в этой сфере и подписание (обновление) соответствующих двусторонних соглашений", - говорится в тексте поручений.
Доклад по вопросу необходимо представить до 1 декабря 2025 года.
Кроме того, МИД России поручено до 1 октября текущего года проинформировать государства - стороны Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 года о причинах ее денонсации Российской Федерацией и об обеспечении достижения целей этой конвенции на территории Российской Федерации в соответствии с национальным законодательством.
Ответственным за выполнение поручения назначен глава МИД РФ Сергей Лавров.
В Приморье обнаружили два новых вида птиц
15 августа, 04:49
 
