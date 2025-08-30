https://ria.ru/20250830/putin-2038554952.html

Путин поручил создать систему учета водоплавающих птиц

Путин поручил создать систему учета водоплавающих птиц - РИА Новости, 30.08.2025

Путин поручил создать систему учета водоплавающих птиц

Президент России Владимир Путин поручил создать систему учета прилетающих на территорию РФ водоплавающих птиц и их численности, а также водно-болотных угодий,... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T18:17:00+03:00

2025-08-30T18:17:00+03:00

2025-08-30T18:17:00+03:00

общество

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990196877_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_535cbf10ea44105d1efe026e19e64380.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать систему учета прилетающих на территорию РФ водоплавающих птиц и их численности, а также водно-болотных угодий, где такие птицы обитают. Президент утвердил перечень поручений по вопросам охраны водоплавающих птиц и водно-болотных угодий, являющихся местами их отдыха и обитания. "Правительству РФ… создать систему учета прилетающих на территорию РФ водоплавающих птиц и их численности (по видам и популяциям), а также водно-болотных угодий, являющихся местами отдыха и обитания таких птиц", - говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля. Срок исполнения – 1 июня 2026 года. Также кабмину поручено обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих правовое регулирование в сфере охраны водно-болотных угодий, являющихся местами отдыха и обитания водоплавающих птиц. Кроме того, с учетом выполнения указанных подпунктов поручено обеспечить проведение инвентаризации водно-болотных угодий и уточнение режимов особой охраны таких угодий на территории РФ.

https://ria.ru/20250815/vid-2035426555.html

https://ria.ru/20250716/zelandija-2029472379.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин