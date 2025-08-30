Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил создать систему учета водоплавающих птиц
30.08.2025
Путин поручил создать систему учета водоплавающих птиц
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать систему учета прилетающих на территорию РФ водоплавающих птиц и их численности, а также водно-болотных угодий, где такие птицы обитают. Президент утвердил перечень поручений по вопросам охраны водоплавающих птиц и водно-болотных угодий, являющихся местами их отдыха и обитания. "Правительству РФ… создать систему учета прилетающих на территорию РФ водоплавающих птиц и их численности (по видам и популяциям), а также водно-болотных угодий, являющихся местами отдыха и обитания таких птиц", - говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля. Срок исполнения – 1 июня 2026 года. Также кабмину поручено обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих правовое регулирование в сфере охраны водно-болотных угодий, являющихся местами отдыха и обитания водоплавающих птиц. Кроме того, с учетом выполнения указанных подпунктов поручено обеспечить проведение инвентаризации водно-болотных угодий и уточнение режимов особой охраны таких угодий на территории РФ.
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать систему учета прилетающих на территорию РФ водоплавающих птиц и их численности, а также водно-болотных угодий, где такие птицы обитают.
Президент утвердил перечень поручений по вопросам охраны водоплавающих птиц и водно-болотных угодий, являющихся местами их отдыха и обитания.
"Правительству РФ… создать систему учета прилетающих на территорию РФ водоплавающих птиц и их численности (по видам и популяциям), а также водно-болотных угодий, являющихся местами отдыха и обитания таких птиц", - говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.
Срок исполнения – 1 июня 2026 года.
Также кабмину поручено обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих правовое регулирование в сфере охраны водно-болотных угодий, являющихся местами отдыха и обитания водоплавающих птиц.
Кроме того, с учетом выполнения указанных подпунктов поручено обеспечить проведение инвентаризации водно-болотных угодий и уточнение режимов особой охраны таких угодий на территории РФ.
