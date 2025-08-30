https://ria.ru/20250830/putin-2038554952.html
Путин поручил создать систему учета водоплавающих птиц
2025-08-30T18:17:00+03:00
общество
россия
владимир путин
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать систему учета прилетающих на территорию РФ водоплавающих птиц и их численности, а также водно-болотных угодий, где такие птицы обитают. Президент утвердил перечень поручений по вопросам охраны водоплавающих птиц и водно-болотных угодий, являющихся местами их отдыха и обитания. "Правительству РФ… создать систему учета прилетающих на территорию РФ водоплавающих птиц и их численности (по видам и популяциям), а также водно-болотных угодий, являющихся местами отдыха и обитания таких птиц", - говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля. Срок исполнения – 1 июня 2026 года. Также кабмину поручено обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих правовое регулирование в сфере охраны водно-болотных угодий, являющихся местами отдыха и обитания водоплавающих птиц. Кроме того, с учетом выполнения указанных подпунктов поручено обеспечить проведение инвентаризации водно-болотных угодий и уточнение режимов особой охраны таких угодий на территории РФ.
россия
