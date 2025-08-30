https://ria.ru/20250830/putin-2038554092.html
Путин поручил установить звание "Заслуженный работник судостроения"
Путин поручил установить звание "Заслуженный работник судостроения" - РИА Новости, 30.08.2025
Путин поручил установить звание "Заслуженный работник судостроения"
30.08.2025
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил установить почетное звание "Заслуженный работник судостроения РФ", соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов. "Установить почетное звание "Заслуженный работник судостроения Российской Федерации", - говорится в документе. Также указом утверждено положение о почетном звании. Согласно положению, звание "Заслуженный работник судостроения РФ" присваивается за личные заслуги в создании современной судостроительной продукции военного, гражданского и двойного назначения, в разработке и производстве перспективных образцов судостроительной техники и технологий для судостроительной отрасли в целях обеспечения национальных интересов и безопасности РФ. Кроме того, в положении отмечается, что звание "Заслуженный работник судостроения РФ" присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления профессиональной деятельности и при наличии у представленного к награде лица отраслевых наград федеральных госорганов, органов власти субъектов или госкорпораций.
