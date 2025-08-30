Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил установить звание "Заслуженный работник судостроения" - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:07 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/putin-2038554092.html
Путин поручил установить звание "Заслуженный работник судостроения"
Путин поручил установить звание "Заслуженный работник судостроения" - РИА Новости, 30.08.2025
Путин поручил установить звание "Заслуженный работник судостроения"
Президент России Владимир Путин поручил установить почетное звание "Заслуженный работник судостроения РФ", соответствующий указ главы государства опубликован на РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T18:07:00+03:00
2025-08-30T18:07:00+03:00
владимир путин
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_0:4:3029:1708_1920x0_80_0_0_206b25b38485dd3a670d4977a39a0ead.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил установить почетное звание "Заслуженный работник судостроения РФ", соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов. "Установить почетное звание "Заслуженный работник судостроения Российской Федерации", - говорится в документе. Также указом утверждено положение о почетном звании. Согласно положению, звание "Заслуженный работник судостроения РФ" присваивается за личные заслуги в создании современной судостроительной продукции военного, гражданского и двойного назначения, в разработке и производстве перспективных образцов судостроительной техники и технологий для судостроительной отрасли в целях обеспечения национальных интересов и безопасности РФ. Кроме того, в положении отмечается, что звание "Заслуженный работник судостроения РФ" присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления профессиональной деятельности и при наличии у представленного к награде лица отраслевых наград федеральных госорганов, органов власти субъектов или госкорпораций.
https://ria.ru/20250830/putin-2038552460.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_941127dd67ece0132fae28ed0dc514db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Путин поручил установить звание "Заслуженный работник судостроения"

Путин подписал указ об установлении звания "Заслуженный работник судостроения"

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил установить почетное звание "Заслуженный работник судостроения РФ", соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов.
"Установить почетное звание "Заслуженный работник судостроения Российской Федерации", - говорится в документе.
Также указом утверждено положение о почетном звании. Согласно положению, звание "Заслуженный работник судостроения РФ" присваивается за личные заслуги в создании современной судостроительной продукции военного, гражданского и двойного назначения, в разработке и производстве перспективных образцов судостроительной техники и технологий для судостроительной отрасли в целях обеспечения национальных интересов и безопасности РФ.
Кроме того, в положении отмечается, что звание "Заслуженный работник судостроения РФ" присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления профессиональной деятельности и при наличии у представленного к награде лица отраслевых наград федеральных госорганов, органов власти субъектов или госкорпораций.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Путин увеличил количество стипендий за прорывные технологии в вооружении
Вчера, 17:47
 
Владимир ПутинОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала