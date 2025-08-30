https://ria.ru/20250830/putin-2038552460.html
Путин увеличил количество стипендий за прорывные технологии в вооружении
Путин увеличил количество стипендий за прорывные технологии в вооружении - РИА Новости, 30.08.2025
Путин увеличил количество стипендий за прорывные технологии в вооружении
Президент Владимир Путин увеличил количество стипендий для ученых и конструкторов за выдающиеся достижения в интересах обеспечения обороны и безопасности... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T17:47:00+03:00
2025-08-30T17:47:00+03:00
2025-08-30T18:06:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025151764_0:645:2048:1797_1920x0_80_0_0_7804f0dacbb080a0f02ef14ce5076aad.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин увеличил количество стипендий для ученых и конструкторов за выдающиеся достижения в интересах обеспечения обороны и безопасности России."В пункте 1 слова "500 стипендий в год" заменить словами "650 стипендий в год", — говорится в тексте указа главы государства.Пункт 1 указа устанавливает стипендии в размере 800 тысяч рублей для ученых, конструкторов, технологов за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработке современных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства. Кроме того, для молодых (до 35 лет) работников организаций — исполнителей госзаказа количество стипендий в размере 500 тысяч рублей за значительный вклад в создание прорывных технологий и разработку современных образцов вооружения увеличится с 1500 до 1950 выплат в год. Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.
https://ria.ru/20250830/tyutchev-2038549284.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025151764_0:453:2048:1989_1920x0_80_0_0_f389d9f8596285c3358e3b7355316028.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин увеличил количество стипендий за прорывные технологии в вооружении
Путин увеличил количество стипендий за достижения в интересах обороны
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин увеличил количество стипендий для ученых и конструкторов за выдающиеся достижения в интересах обеспечения обороны и безопасности России.
«
"В пункте 1 слова "500 стипендий в год" заменить словами "650 стипендий в год", — говорится в тексте указа главы государства.
Пункт 1 указа устанавливает стипендии в размере 800 тысяч рублей для ученых, конструкторов, технологов за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработке современных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Кроме того, для молодых (до 35 лет) работников организаций — исполнителей госзаказа количество стипендий в размере 500 тысяч рублей за значительный вклад в создание прорывных технологий и разработку современных образцов вооружения увеличится с 1500 до 1950 выплат в год.
Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.