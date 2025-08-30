https://ria.ru/20250830/putin-2038552460.html

Путин увеличил количество стипендий за прорывные технологии в вооружении

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин увеличил количество стипендий для ученых и конструкторов за выдающиеся достижения в интересах обеспечения обороны и безопасности России."В пункте 1 слова "500 стипендий в год" заменить словами "650 стипендий в год", — говорится в тексте указа главы государства.Пункт 1 указа устанавливает стипендии в размере 800 тысяч рублей для ученых, конструкторов, технологов за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработке современных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства. Кроме того, для молодых (до 35 лет) работников организаций — исполнителей госзаказа количество стипендий в размере 500 тысяч рублей за значительный вклад в создание прорывных технологий и разработку современных образцов вооружения увеличится с 1500 до 1950 выплат в год. Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

