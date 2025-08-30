https://ria.ru/20250830/putin-2038539673.html
Путин продлил Бастрыкину срок госслужбы
Путин продлил Бастрыкину срок госслужбы
2025-08-30T16:55:00+03:00
2025-08-30T16:55:00+03:00
2025-08-31T03:15:00+03:00
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Срок госслужбы главы СК Александра Бастрыкина продлен до 27 августа 2026 года, об этом говорится в распоряжении президента России Владимира Путина на портале правовых актов."Продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2026 года председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу", — подчеркивается в документе.Бастрыкин возглавляет это ведомство с января 2011 года, когда учредили соответствующую должность.
