Путин продлил Бастрыкину срок госслужбы

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Срок госслужбы главы СК Александра Бастрыкина продлен до 27 августа 2026 года, об этом говорится в распоряжении президента России Владимира Путина на портале правовых актов."Продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2026 года председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу", — подчеркивается в документе.Бастрыкин возглавляет это ведомство с января 2011 года, когда учредили соответствующую должность.

