Рейтинг@Mail.ru
Путин продлил Бастрыкину срок госслужбы - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 30.08.2025 (обновлено: 03:15 31.08.2025)
https://ria.ru/20250830/putin-2038539673.html
Путин продлил Бастрыкину срок госслужбы
Путин продлил Бастрыкину срок госслужбы - РИА Новости, 31.08.2025
Путин продлил Бастрыкину срок госслужбы
Срок госслужбы главы СК Александра Бастрыкина продлен до 27 августа 2026 года, об этом говорится в распоряжении президента России Владимира Путина на портале... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-30T16:55:00+03:00
2025-08-31T03:15:00+03:00
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_0:296:3048:2011_1920x0_80_0_0_84207be3dac70635c92f7e1416185408.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Срок госслужбы главы СК Александра Бастрыкина продлен до 27 августа 2026 года, об этом говорится в распоряжении президента России Владимира Путина на портале правовых актов."Продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2026 года председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу", — подчеркивается в документе.Бастрыкин возглавляет это ведомство с января 2011 года, когда учредили соответствующую должность.
https://ria.ru/20250721/srok-2030430976.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_722:304:3048:2048_1920x0_80_0_0_8c0ddb29e828d2e759cc464c1c780149.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, владимир путин, политика
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Владимир Путин, Политика
Путин продлил Бастрыкину срок госслужбы

Путин продлил главе СК РФ Бастрыкину срок госслужбы до августа 2026 года

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Срок госслужбы главы СК Александра Бастрыкина продлен до 27 августа 2026 года, об этом говорится в распоряжении президента России Владимира Путина на портале правовых актов.
"Продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2026 года председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу", — подчеркивается в документе.
Бастрыкин возглавляет это ведомство с января 2011 года, когда учредили соответствующую должность.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Путин продлил срок службы замглавы МИД Вершинину
21 июля, 15:41
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинВладимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала