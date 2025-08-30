https://ria.ru/20250830/putin-2038510651.html

Путин отметил важность коневодства

Путин отметил важность коневодства - РИА Новости, 30.08.2025

Путин отметил важность коневодства

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей скачек на лошадях чистокровной верховой породы на приз президента Российской Федерации,... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T14:31:00+03:00

2025-08-30T14:31:00+03:00

2025-08-30T14:31:00+03:00

россия

казань

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/16/1867075106_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3c532adb5ca9349856ebbbaf2635432c.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей скачек на лошадях чистокровной верховой породы на приз президента Российской Федерации, отметив, что коневодство сегодня – не только значимое направление сельского хозяйства, но и важное явление, которое служит сбережению исторических и культурных традиций. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия скачек на лошадях чистокровной верховой породы на приз президента Российской Федерации. Родившееся столетия назад, коневодство сегодня – не только значимое направление сельского хозяйства, но и важное явление, которое служит сбережению наших исторических и культурных традиций. Мы по праву гордимся легендарными достижениями многих поколений российских коннозаводчиков, успехами национальной школы верховой езды, профессиональным мастерством тренеров, наездников, жокеев", - говорится в сообщении. Глава государства отметил, что нынешние скачки проходят в Казани и приурочены ко Дню Республики Татарстан. В Татарстане развитию коневодства уделяется особое внимание, оно объединяет большое сообщество знатоков и любителей конного спорта. Президент выразил уверенность, что соревнования станут для участников и зрителей значимым и праздничным событием, запомнятся накалом честной, красивой борьбы и послужат совершенствованию племенной работы и ипподромного дела в России. В заключение Путин пожелал удачи и ярких, позитивных впечатлений.

https://rsport.ria.ru/20250817/troyki-2035842315.html

россия

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, казань, владимир путин