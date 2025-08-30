Путин отметил важность коневодства
Путин: коневодство служит сбережению исторических и культурных традиций
Конный спорт. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей скачек на лошадях чистокровной верховой породы на приз президента Российской Федерации, отметив, что коневодство сегодня – не только значимое направление сельского хозяйства, но и важное явление, которое служит сбережению исторических и культурных традиций.
Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия скачек на лошадях чистокровной верховой породы на приз президента Российской Федерации. Родившееся столетия назад, коневодство сегодня – не только значимое направление сельского хозяйства, но и важное явление, которое служит сбережению наших исторических и культурных традиций. Мы по праву гордимся легендарными достижениями многих поколений российских коннозаводчиков, успехами национальной школы верховой езды, профессиональным мастерством тренеров, наездников, жокеев", - говорится в сообщении.
Глава государства отметил, что нынешние скачки проходят в Казани и приурочены ко Дню Республики Татарстан. В Татарстане развитию коневодства уделяется особое внимание, оно объединяет большое сообщество знатоков и любителей конного спорта.
Президент выразил уверенность, что соревнования станут для участников и зрителей значимым и праздничным событием, запомнятся накалом честной, красивой борьбы и послужат совершенствованию племенной работы и ипподромного дела в России.
В заключение Путин пожелал удачи и ярких, позитивных впечатлений.