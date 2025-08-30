Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил важность коневодства - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/putin-2038510651.html
Путин отметил важность коневодства
Путин отметил важность коневодства - РИА Новости, 30.08.2025
Путин отметил важность коневодства
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей скачек на лошадях чистокровной верховой породы на приз президента Российской Федерации,... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T14:31:00+03:00
2025-08-30T14:31:00+03:00
россия
казань
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/16/1867075106_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3c532adb5ca9349856ebbbaf2635432c.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей скачек на лошадях чистокровной верховой породы на приз президента Российской Федерации, отметив, что коневодство сегодня – не только значимое направление сельского хозяйства, но и важное явление, которое служит сбережению исторических и культурных традиций. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия скачек на лошадях чистокровной верховой породы на приз президента Российской Федерации. Родившееся столетия назад, коневодство сегодня – не только значимое направление сельского хозяйства, но и важное явление, которое служит сбережению наших исторических и культурных традиций. Мы по праву гордимся легендарными достижениями многих поколений российских коннозаводчиков, успехами национальной школы верховой езды, профессиональным мастерством тренеров, наездников, жокеев", - говорится в сообщении. Глава государства отметил, что нынешние скачки проходят в Казани и приурочены ко Дню Республики Татарстан. В Татарстане развитию коневодства уделяется особое внимание, оно объединяет большое сообщество знатоков и любителей конного спорта. Президент выразил уверенность, что соревнования станут для участников и зрителей значимым и праздничным событием, запомнятся накалом честной, красивой борьбы и послужат совершенствованию племенной работы и ипподромного дела в России. В заключение Путин пожелал удачи и ярких, позитивных впечатлений.
https://rsport.ria.ru/20250817/troyki-2035842315.html
россия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/16/1867075106_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f4cde907ba493ff99e275533c8324b9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, казань, владимир путин
Россия, Казань, Владимир Путин
Путин отметил важность коневодства

Путин: коневодство служит сбережению исторических и культурных традиций

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКонный спорт
Конный спорт - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Конный спорт. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей скачек на лошадях чистокровной верховой породы на приз президента Российской Федерации, отметив, что коневодство сегодня – не только значимое направление сельского хозяйства, но и важное явление, которое служит сбережению исторических и культурных традиций.
Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия скачек на лошадях чистокровной верховой породы на приз президента Российской Федерации. Родившееся столетия назад, коневодство сегодня – не только значимое направление сельского хозяйства, но и важное явление, которое служит сбережению наших исторических и культурных традиций. Мы по праву гордимся легендарными достижениями многих поколений российских коннозаводчиков, успехами национальной школы верховой езды, профессиональным мастерством тренеров, наездников, жокеев", - говорится в сообщении.
Глава государства отметил, что нынешние скачки проходят в Казани и приурочены ко Дню Республики Татарстан. В Татарстане развитию коневодства уделяется особое внимание, оно объединяет большое сообщество знатоков и любителей конного спорта.
Президент выразил уверенность, что соревнования станут для участников и зрителей значимым и праздничным событием, запомнятся накалом честной, красивой борьбы и послужат совершенствованию племенной работы и ипподромного дела в России.
В заключение Путин пожелал удачи и ярких, позитивных впечатлений.
Экипаж русской тройки - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Магия и шок для иностранцев: русские тройки станут уникальным видом спорта
17 августа, 09:00
 
РоссияКазаньВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала