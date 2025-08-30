https://ria.ru/20250830/putin-2038482458.html

Путин поздравил жителей Ессентуков с 200-летним юбилеем города

Путин поздравил жителей Ессентуков с 200-летним юбилеем города - РИА Новости, 30.08.2025

Путин поздравил жителей Ессентуков с 200-летним юбилеем города

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Ессентуков с 200-летним юбилеем города, отметив, что власти и дальше будут создавать современные рабочие места РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T11:49:00+03:00

2025-08-30T11:49:00+03:00

2025-08-30T11:49:00+03:00

россия

северный кавказ

ессентуки

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Ессентуков с 200-летним юбилеем города, отметив, что власти и дальше будут создавать современные рабочие места и комфортные общественные пространства, широкие возможности для самореализации молодёжи. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Поздравляю вас с 200-летием города Ессентуки... Подчеркну, мы и дальше будем осуществлять программы, направленные на повышение благосостояния жителей Ессентуков, создание здесь современных рабочих мест и комфортных общественных пространств, широких возможностей для самореализации молодёжи", - говорится в поздравлении. Путин отметил, что жители Ессентуков по праву гордятся родным городом, прошедшим путь от небольшой казачьей станицы до всемирно известного курорта, настоящей жемчужины Северного Кавказа, значимыми достижениями многих поколений земляков, которые внесли огромный вклад в становление туризма и курортного дела в стране. Он подчеркнул, что с историей Ессентуков навсегда связаны имена талантливых учёных, врачей, организаторов здравоохранения, выдающихся деятелей отечественной культуры К.С. Станиславского и Ф.И. Шаляпина, С.С. Прокофьева и С.В. Рахманинова, А.М. Горького и А.И. Куприна. Президент добавил, что сегодня Ессентуки, утопающий в зелени и цветах, самобытный и уютный, никого не оставляет равнодушным. По его словам, он динамично развивается и уверенно смотрит в будущее: строятся и возрождаются объекты санаторно-курортного и реабилитационно-восстановительного комплексов, реализуются масштабные инициативы в сфере экологии, туризма, спорта, транспорта. "Желаю вам успехов. Ещё раз с юбилеем!" - заключил Путин.

https://ria.ru/20231130/essentuki-1912715507.html

https://ria.ru/20250728/gubernator-2031930392.html

россия

северный кавказ

ессентуки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, северный кавказ, ессентуки, владимир путин, общество