Путин поздравил жителей Ессентуков с 200-летним юбилеем города
30.08.2025
11:49 30.08.2025
Путин поздравил жителей Ессентуков с 200-летним юбилеем города
россия
северный кавказ
ессентуки
владимир путин
общество
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Ессентуков с 200-летним юбилеем города, отметив, что власти и дальше будут создавать современные рабочие места и комфортные общественные пространства, широкие возможности для самореализации молодёжи. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Поздравляю вас с 200-летием города Ессентуки... Подчеркну, мы и дальше будем осуществлять программы, направленные на повышение благосостояния жителей Ессентуков, создание здесь современных рабочих мест и комфортных общественных пространств, широких возможностей для самореализации молодёжи", - говорится в поздравлении. Путин отметил, что жители Ессентуков по праву гордятся родным городом, прошедшим путь от небольшой казачьей станицы до всемирно известного курорта, настоящей жемчужины Северного Кавказа, значимыми достижениями многих поколений земляков, которые внесли огромный вклад в становление туризма и курортного дела в стране. Он подчеркнул, что с историей Ессентуков навсегда связаны имена талантливых учёных, врачей, организаторов здравоохранения, выдающихся деятелей отечественной культуры К.С. Станиславского и Ф.И. Шаляпина, С.С. Прокофьева и С.В. Рахманинова, А.М. Горького и А.И. Куприна. Президент добавил, что сегодня Ессентуки, утопающий в зелени и цветах, самобытный и уютный, никого не оставляет равнодушным. По его словам, он динамично развивается и уверенно смотрит в будущее: строятся и возрождаются объекты санаторно-курортного и реабилитационно-восстановительного комплексов, реализуются масштабные инициативы в сфере экологии, туризма, спорта, транспорта. "Желаю вам успехов. Ещё раз с юбилеем!" - заключил Путин.
россия
северный кавказ
ессентуки
россия, северный кавказ, ессентуки, владимир путин, общество
Россия, Северный Кавказ, Ессентуки, Владимир Путин, Общество
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Ессентуков с 200-летним юбилеем города, отметив, что власти и дальше будут создавать современные рабочие места и комфортные общественные пространства, широкие возможности для самореализации молодёжи.
Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Поздравляю вас с 200-летием города Ессентуки... Подчеркну, мы и дальше будем осуществлять программы, направленные на повышение благосостояния жителей Ессентуков, создание здесь современных рабочих мест и комфортных общественных пространств, широких возможностей для самореализации молодёжи", - говорится в поздравлении.
Путин отметил, что жители Ессентуков по праву гордятся родным городом, прошедшим путь от небольшой казачьей станицы до всемирно известного курорта, настоящей жемчужины Северного Кавказа, значимыми достижениями многих поколений земляков, которые внесли огромный вклад в становление туризма и курортного дела в стране. Он подчеркнул, что с историей Ессентуков навсегда связаны имена талантливых учёных, врачей, организаторов здравоохранения, выдающихся деятелей отечественной культуры К.С. Станиславского и Ф.И. Шаляпина, С.С. Прокофьева и С.В. Рахманинова, А.М. Горького и А.И. Куприна.
Президент добавил, что сегодня Ессентуки, утопающий в зелени и цветах, самобытный и уютный, никого не оставляет равнодушным. По его словам, он динамично развивается и уверенно смотрит в будущее: строятся и возрождаются объекты санаторно-курортного и реабилитационно-восстановительного комплексов, реализуются масштабные инициативы в сфере экологии, туризма, спорта, транспорта.
"Желаю вам успехов. Ещё раз с юбилеем!" - заключил Путин.
Россия, Северный Кавказ, Ессентуки, Владимир Путин, Общество
 
 
