В Европе закладывают курс на ремилитаризацию континента, заявил Путин
В Европе закладывают курс на ремилитаризацию континента, заявил Путин
2025-08-30T02:18:00+03:00
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Сейчас под предлогом мнимых российской и китайской угроз возрождается японский милитаризм, а в Европе, включая Германию, закладывают курс на ремилитаризацию континента, заявил президент РФ Владимир Путин. В интервью информационному агентству Cиньхуа в преддверии своего визита в Китай президент отметил, что в ряде государств Запада фактически идёт пересмотр итогов Второй мировой войны, а историческая правда фальсифицируется и замалчивается в угоду политической конъюнктуре. "Под предлогом мнимых российской и китайской угроз возрождается японский милитаризм, а в Европе, включая Германию, не стесняясь никаких исторических параллелей, закладывают курс на ремилитаризацию континента", - подчеркнул Путин. Интервью информационному агентству Cиньхуа опубликовано на сайте Кремля.
