Зрители в Китае увидят фильм "Красный шелк" в ближайшее время, заявил Путин

2025-08-30T02:12:00+03:00
культура
китай
россия
москва
владимир путин
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Зрители в КНР увидят российско-китайский фильм "Красный шелк" в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа. Интервью президента РФ в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля. "Идёт активная кооперация в сфере кинопроизводства. В феврале в российский прокат вышел совместный фильм "Красный шёлк". Ожидаем, что в ближайшее время его увидят зрители в Китае", - сказал Путин. Он также напомнил, что в мае в Москве стороны подписали План действий по кинопроизводству. "Рассчитываем, что в скором будущем у нас появится много хороших российско-китайских кинофильмов, которые донесут до наших граждан верные моральные ориентиры и традиционные духовно-нравственные ценности, расскажут правду о важнейших исторических событиях. В том числе для этого мы запустили новый проект - Открытую Евразийскую кинопремию. Это уникальная киноплощадка, где нет места предвзятости или каким-либо политическим интригам", - отметил Путин.
2025
Новости
ru-RU
