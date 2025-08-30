Рейтинг@Mail.ru
Зрители в Китае увидят фильм "Красный шелк" в ближайшее время, заявил Путин
02:12 30.08.2025 (обновлено: 10:42 30.08.2025)
Зрители в Китае увидят фильм "Красный шелк" в ближайшее время, заявил Путин
Зрители в Китае увидят фильм "Красный шелк" в ближайшее время, заявил Путин - РИА Новости, 30.08.2025
Зрители в Китае увидят фильм "Красный шелк" в ближайшее время, заявил Путин
Зрители в КНР увидят российско-китайский фильм "Красный шелк" в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин в интервью информационному агентству... РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Зрители в КНР увидят российско-китайский фильм "Красный шелк" в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа. Интервью президента РФ в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля. "Идёт активная кооперация в сфере кинопроизводства. В феврале в российский прокат вышел совместный фильм "Красный шёлк". Ожидаем, что в ближайшее время его увидят зрители в Китае", - сказал Путин. Он также напомнил, что в мае в Москве стороны подписали План действий по кинопроизводству. "Рассчитываем, что в скором будущем у нас появится много хороших российско-китайских кинофильмов, которые донесут до наших граждан верные моральные ориентиры и традиционные духовно-нравственные ценности, расскажут правду о важнейших исторических событиях. В том числе для этого мы запустили новый проект - Открытую Евразийскую кинопремию. Это уникальная киноплощадка, где нет места предвзятости или каким-либо политическим интригам", - отметил Путин.
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Зрители в КНР увидят российско-китайский фильм "Красный шелк" в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа.
Интервью президента РФ в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля.
"Идёт активная кооперация в сфере кинопроизводства. В феврале в российский прокат вышел совместный фильм "Красный шёлк". Ожидаем, что в ближайшее время его увидят зрители в Китае", - сказал Путин.
Он также напомнил, что в мае в Москве стороны подписали План действий по кинопроизводству.
"Рассчитываем, что в скором будущем у нас появится много хороших российско-китайских кинофильмов, которые донесут до наших граждан верные моральные ориентиры и традиционные духовно-нравственные ценности, расскажут правду о важнейших исторических событиях. В том числе для этого мы запустили новый проект - Открытую Евразийскую кинопремию. Это уникальная киноплощадка, где нет места предвзятости или каким-либо политическим интригам", - отметил Путин.
