https://ria.ru/20250830/putin-2038440760.html

Путин отметил перспективы взаимодействия с Китаем в образовании и науке

Путин отметил перспективы взаимодействия с Китаем в образовании и науке - РИА Новости, 30.08.2025

Путин отметил перспективы взаимодействия с Китаем в образовании и науке

Президент России Владимир Путин отметил перспективы взаимодействия РФ и КНР в области образования и науки. РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T02:04:00+03:00

2025-08-30T02:04:00+03:00

2025-08-30T02:04:00+03:00

россия

китай

владимир путин

мгу имени м. в. ломоносова

пекинский университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил перспективы взаимодействия РФ и КНР в области образования и науки. "Большие перспективы у взаимодействия по линии образования и науки. Наблюдается хорошая динамика академической мобильности, межвузовских контактов. Сегодня в России обучается свыше 51 тысячи китайских студентов, в Китае - 21 тысяча российских", - сказал Путин в интервью агентству Синьхуа. Глава государства отметил, что между странами расширяется сотрудничество в научно-технической и инновационной областях, в том числе в фундаментальных исследованиях и проектах класса мегасайенс. "В частности, МГУ имени М.В. Ломоносова и Пекинский университет намерены открыть совместный институт фундаментальных исследований. Поддерживаем создание современных лабораторий и передовых центров по приоритетным наукоёмким направлениям с целью сохранения технологического суверенитета России и Китая", - добавил глава государства. Интервью президента РФ информационному агентству Cиньхуа в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля.

https://ria.ru/20250830/putin-2038440357.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, владимир путин, мгу имени м. в. ломоносова, пекинский университет