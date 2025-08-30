https://ria.ru/20250830/putin-2038440357.html
Путин отметил успешную организацию Годов культуры России и Китая
Путин отметил успешную организацию Годов культуры России и Китая
2025-08-30T01:59:00+03:00
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил успешную организацию перекрестных Годов культуры России и Китая. "Хотел бы особо отметить успешную организацию Годов культуры России и Китая, которые проводятся в 2024-2025 годах и приурочены к 75-летию установления дипломатических отношений между нашими странами. Насыщенная, разнообразная программа данной "перекрёстной" инициативы находит самый живой общественный отклик и в России, и в Китае", - отметил Путин в интервью агентству Синьхуа. Интервью президента РФ информационному агентству Cиньхуа в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля.
