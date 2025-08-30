Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил успешную организацию Годов культуры России и Китая - 30.08.2025
Культура
 
01:59 30.08.2025 (обновлено: 02:23 30.08.2025)
Путин отметил успешную организацию Годов культуры России и Китая
Президент России Владимир Путин отметил успешную организацию перекрестных Годов культуры России и Китая. РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил успешную организацию перекрестных Годов культуры России и Китая. "Хотел бы особо отметить успешную организацию Годов культуры России и Китая, которые проводятся в 2024-2025 годах и приурочены к 75-летию установления дипломатических отношений между нашими странами. Насыщенная, разнообразная программа данной "перекрёстной" инициативы находит самый живой общественный отклик и в России, и в Китае", - отметил Путин в интервью агентству Синьхуа. Интервью президента РФ информационному агентству Cиньхуа в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля.
Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил успешную организацию перекрестных Годов культуры России и Китая.
"Хотел бы особо отметить успешную организацию Годов культуры России и Китая, которые проводятся в 2024-2025 годах и приурочены к 75-летию установления дипломатических отношений между нашими странами. Насыщенная, разнообразная программа данной "перекрёстной" инициативы находит самый живой общественный отклик и в России, и в Китае", - отметил Путин в интервью агентству Синьхуа.
Интервью президента РФ информационному агентству Cиньхуа в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля.
Путин рассказал о взаимном турпотоке России и Китая
