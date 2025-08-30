https://ria.ru/20250830/putin-2038440107.html

Путин отметил сотрудничество России и Китая по СПГ-проектам

Путин отметил сотрудничество России и Китая по СПГ-проектам - РИА Новости, 30.08.2025

Путин отметил сотрудничество России и Китая по СПГ-проектам

30.08.2025

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил об эффективном сотрудничестве РФ и Китая по СПГ-проектам в Заполярье. "Эффективно сотрудничаем по СПГ-проектам в российском Заполярье", - сказал Путин в интервью агентству Синьхуа, комментируя сотрудничество РФ и КНР в энергетическом секторе. Интервью президента России информационному агентству Cиньхуа в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля.

