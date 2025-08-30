https://ria.ru/20250830/putin-2038439354.html

СССР и Китай приняли на себя главный удар во Второй мировой, заявил Путин

Народы СССР и Китая приняли на себя главный удар во Второй Мировой войне и понесли тяжелейшие, наибольшие людские потери, заявил президент России Владимир Путин

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Народы СССР и Китая приняли на себя главный удар во Второй Мировой войне и понесли тяжелейшие, наибольшие людские потери, заявил президент России Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа. Соответствующее интервью президента в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля. "Как уже отмечал, в этом году мы с китайскими друзьями сообща отмечаем 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне и капитуляции милитаристской Японии, ознаменовавшей окончание Второй мировой войны. Народы Советского Союза и Китая приняли на себя главный удар и понесли тяжелейшие, наибольшие людские потери", - отметил Путин. "Именно граждане наших стран испытали на себе основную тяжесть борьбы с захватчиками и сыграли ключевую роль в победе над нацизмом и милитаризмом", - добавил российский лидер. Он подчеркнул, что в суровых испытаниях ярко проявились и окрепли лучшие традиции дружбы и взаимопомощи, которые служат прочной основой современных российско-китайских отношений.

