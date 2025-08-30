https://ria.ru/20250830/putin-2038438809.html
Путин рассказал о взаимном турпотоке России и Китая
Путин рассказал о взаимном турпотоке России и Китая - РИА Новости, 30.08.2025
Путин рассказал о взаимном турпотоке России и Китая
30.08.2025
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о кратном росте взаимного туристического потока России и Китая. "Остановлюсь и на таком важном вопросе, как туризм. Радуют цифры в этом секторе. По итогам 2024 года взаимный турпоток вырос в 2,5 раза и достиг 2,8 миллиона человек", - отметил Путин в интервью агентству Синьхуа. Интервью президента РФ информационному агентству Cиньхуа в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля.
