Путин призвал пресечь использование финсферы в неоколониальных целях

Путин призвал пресечь использование финсферы в неоколониальных целях - РИА Новости, 30.08.2025

Путин призвал пресечь использование финсферы в неоколониальных целях

30.08.2025

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Использование финансовой сферы в неоколониальных целях должно быть пресечено, заявил президент России Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа. Интервью президента РФ информационному агентству Cиньхуа в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля. "Важно исключить использование финансовой сферы в неоколониальных целях, противоречащих коренным интересам мирового большинства", - отметил Путин.

