https://ria.ru/20250830/putin-2038438267.html
Путин призвал пресечь использование финсферы в неоколониальных целях
Путин призвал пресечь использование финсферы в неоколониальных целях - РИА Новости, 30.08.2025
Путин призвал пресечь использование финсферы в неоколониальных целях
Использование финансовой сферы в неоколониальных целях должно быть пресечено, заявил президент России Владимир Путин в интервью информационному агентству... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T01:47:00+03:00
2025-08-30T01:47:00+03:00
2025-08-30T01:47:00+03:00
россия
китай
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779668854_0:118:2889:1743_1920x0_80_0_0_0d129c929d1383dfa69aec8d2dde2129.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Использование финансовой сферы в неоколониальных целях должно быть пресечено, заявил президент России Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа. Интервью президента РФ информационному агентству Cиньхуа в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля. "Важно исключить использование финансовой сферы в неоколониальных целях, противоречащих коренным интересам мирового большинства", - отметил Путин.
https://ria.ru/20250830/putin-2038436960.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779668854_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_772f8dba2a399121dc31daf1d50ba803.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, владимир путин
Россия, Китай, Владимир Путин
Путин призвал пресечь использование финсферы в неоколониальных целях
Путин: нужно пресечь использование финансовой сферы в неоколониальных целях