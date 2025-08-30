https://ria.ru/20250830/putin-2038436960.html

Россия и Китай выступают за реформы МВФ и Всемирного банка, заявил Путин

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Россия и Китай выступают в пользу реформы МВФ и Всемирного банка, чтобы финансовые инструменты были одинаково доступны всем странам, заявил президент России Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа. Интервью президента РФ информационному агентству Cиньхуа в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля. "С китайскими друзьями выступаем в пользу реформы Международного валютного фонда и Всемирного банка", - отметил Путин.

в мире, россия, китай, владимир путин, всемирный банк, мвф