Россия и Китай выступают за реформы МВФ и Всемирного банка, заявил Путин
Россия и Китай выступают за реформы МВФ и Всемирного банка, заявил Путин
2025-08-30T01:37:00+03:00
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Россия и Китай выступают в пользу реформы МВФ и Всемирного банка, чтобы финансовые инструменты были одинаково доступны всем странам, заявил президент России Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа. Интервью президента РФ информационному агентству Cиньхуа в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля. "С китайскими друзьями выступаем в пользу реформы Международного валютного фонда и Всемирного банка", - отметил Путин.
