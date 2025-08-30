Рейтинг@Mail.ru
Путин: Россия и КНР осуждают попытки изменить историю Второй мировой войны - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:32 30.08.2025 (обновлено: 01:46 30.08.2025)
https://ria.ru/20250830/putin-2038436519.html
Путин: Россия и КНР осуждают попытки изменить историю Второй мировой войны
Путин: Россия и КНР осуждают попытки изменить историю Второй мировой войны - РИА Новости, 30.08.2025
Путин: Россия и КНР осуждают попытки изменить историю Второй мировой войны
РФ и Китай решительно осуждают любые попытки извратить историю Второй мировой войны, героизировать нацистов, милитаристов и их приспешников, заявил президент... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T01:32:00+03:00
2025-08-30T01:46:00+03:00
в мире
россия
китай
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024273061_0:0:2931:1649_1920x0_80_0_0_1b0ea66dd3fca706f88bf7cde5a3d74a.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. РФ и Китай решительно осуждают любые попытки извратить историю Второй мировой войны, героизировать нацистов, милитаристов и их приспешников, заявил президент России Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа.Соответствующее интервью президента в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля."Россия и Китай решительно осуждают любые попытки извратить историю Второй мировой войны, героизировать нацистов, милитаристов и их приспешников, карателей и убийц, очернить воинов-освободителей", - отметил Путин.
https://ria.ru/20250830/putin-2038436806.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024273061_59:0:2788:2047_1920x0_80_0_0_f44e0481081eacd6eda892b498b49813.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, владимир путин
В мире, Россия, Китай, Владимир Путин
Путин: Россия и КНР осуждают попытки изменить историю Второй мировой войны

Путин: РФ и КНР осуждают любые попытки извратить историю Второй мировой войны

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. РФ и Китай решительно осуждают любые попытки извратить историю Второй мировой войны, героизировать нацистов, милитаристов и их приспешников, заявил президент России Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа.
Соответствующее интервью президента в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля.
"Россия и Китай решительно осуждают любые попытки извратить историю Второй мировой войны, героизировать нацистов, милитаристов и их приспешников, карателей и убийц, очернить воинов-освободителей", - отметил Путин.
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Путин оценил желание Си Цзиньпина развивать отношения с Россией
01:35
 
В миреРоссияКитайВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала