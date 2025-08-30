https://ria.ru/20250830/putin-2038436519.html

Путин: Россия и КНР осуждают попытки изменить историю Второй мировой войны

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. РФ и Китай решительно осуждают любые попытки извратить историю Второй мировой войны, героизировать нацистов, милитаристов и их приспешников, заявил президент России Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа.Соответствующее интервью президента в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля."Россия и Китай решительно осуждают любые попытки извратить историю Второй мировой войны, героизировать нацистов, милитаристов и их приспешников, карателей и убийц, очернить воинов-освободителей", - отметил Путин.

