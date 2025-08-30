https://ria.ru/20250830/putin-2038436519.html
Путин: Россия и КНР осуждают попытки изменить историю Второй мировой войны
Путин: Россия и КНР осуждают попытки изменить историю Второй мировой войны - РИА Новости, 30.08.2025
Путин: Россия и КНР осуждают попытки изменить историю Второй мировой войны
РФ и Китай решительно осуждают любые попытки извратить историю Второй мировой войны, героизировать нацистов, милитаристов и их приспешников, заявил президент... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T01:32:00+03:00
2025-08-30T01:32:00+03:00
2025-08-30T01:46:00+03:00
в мире
россия
китай
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024273061_0:0:2931:1649_1920x0_80_0_0_1b0ea66dd3fca706f88bf7cde5a3d74a.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. РФ и Китай решительно осуждают любые попытки извратить историю Второй мировой войны, героизировать нацистов, милитаристов и их приспешников, заявил президент России Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа.Соответствующее интервью президента в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля."Россия и Китай решительно осуждают любые попытки извратить историю Второй мировой войны, героизировать нацистов, милитаристов и их приспешников, карателей и убийц, очернить воинов-освободителей", - отметил Путин.
https://ria.ru/20250830/putin-2038436806.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024273061_59:0:2788:2047_1920x0_80_0_0_f44e0481081eacd6eda892b498b49813.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, владимир путин
В мире, Россия, Китай, Владимир Путин
Путин: Россия и КНР осуждают попытки изменить историю Второй мировой войны
Путин: РФ и КНР осуждают любые попытки извратить историю Второй мировой войны